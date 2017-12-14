目标更精准 措施更有力 作风更扎实 —— 全市脱贫攻坚第六次推进会议解读

小康不小康，关键看老乡。时至岁末年初的关键时期，一年来全市脱贫攻坚成效如何？明年扶贫政策重点指向哪里？各项举措如何落地落实？这一系列问题，社会各界十分关注。

昨日召开的全市脱贫攻坚第六次推进会议传来好消息：经初步核算，全市10.36万贫困人口满足脱贫退出条件，精准扶贫、精准脱贫成效实现预期目标。

会议印发了《关于支持深度贫困县和深度贫困村脱贫攻坚实施方案(征求意见稿)》和《关于以作风攻坚促脱贫攻坚坚决打赢脱贫攻坚战的实施意见(征求意见稿)》，聚焦深度贫困的坚中之坚和作风建设的常态长效，奋力开创脱贫攻坚新局面。

看成效

10.36万贫困人口满足脱贫条件

今年年初，市委、市政府确定了完成8.12万贫困人口脱贫，偃师市、洛龙区、高新区、伊滨区整体脱贫，2.2万人易地扶贫搬迁的任务。

今年以来，全市上下强化措施、狠抓落实，累计投入各类扶贫资金35亿元，同比增长46%，脱贫攻坚取得显著成效。目前，全市正深入开展扶贫对象动态管理工作。经初步核算，10.36万贫困人口满足脱贫退出条件，偃师市、洛龙区、高新区、伊滨区贫困发生率下降至2%以下，基本满足整体脱贫条件。98个搬迁安置点全部完工，90%具备入住条件。

●基层基础更加扎实

狠抓基础设施建设和公共服务配套，投资3.68亿元，1133个基础设施项目全部完工；669个贫困村通动力电率、户户通电率均达到100%；安全饮水巩固提升工程投资1.3亿元，惠及192个贫困村6.02万人；665个贫困村实现了通班车，剩余4个村2018年年底前完成。同时，强化基层组织建设，坚持把优秀干部充实到脱贫攻坚第一线。值得一提的是，今年，市县两级一大批优秀扶贫干部得到提拔重用，树立了良好选人用人导向。

●产业支撑更加有力

光伏扶贫电站建设全面铺开，带动贫困户3.6万户12万人；建成扶贫产业基地1755个，带动贫困户7万户24万人。来料加工产业发展迅速，建成扶贫车间543个，签订生产订单8.14亿元，带动贫困户9604人。

●精准施策更加高效

在转移就业脱贫上，落实雨露计划培训17163人、劳动力培训8938人，669个贫困村均建成就业信息发布系统，开发公益性岗位1000多个，全市3.5万贫困劳动力通过转移就业增收脱贫。在易地搬迁脱贫上，2017年度98个易地搬迁安置点主体全部完工，90%具备入住条件。

●基本保障更加到位

在健康扶贫方面，贫困群众参加基本医疗保险实现了全覆盖，大病补充医疗保险政策全面落实，贫困户看病享受先诊疗后付费和一站式就医结算服务。在教育扶贫方面，建立和完善了学生资助体系，新建、改扩建寄宿制学校43所，招聘特岗教师1160名，为贫困地区培养全科教师432名。此外，全市贫困户危房改造开工6494户，竣工5740户，超额完成省定和市定目标任务。在社会保障方面，在全省率先实现农村低保与扶贫标准“两线合一”，进一步提高特殊困难群体大病救助报销比例。

硬任务

集中力量攻克深度贫困堡垒

党的十八大以来，我市脱贫攻坚取得显著成效。但必须清醒看到，目前，全市贫困发生率超过20%的贫困村还有221个，嵩县是全省4个深度贫困县之一，这些深度贫困地区还有8.86万贫困人口，攻克深度贫困堡垒的任务非常艰巨。

对此，市委、市政府专门研究推出《关于支持深度贫困县和深度贫困村脱贫攻坚实施方案(征求意见稿)》，出台一揽子极具含金量的政策举措，坚决打好深度贫困地区脱贫攻坚这场“硬仗中的硬仗”，确保如期实现脱贫目标。

该方案指出，我市将认真落实习近平总书记关于“新增脱贫攻坚资金主要用于深度贫困地区，新增脱贫攻坚项目主要布局于深度贫困地区，新增脱贫攻坚举措主要集中于深度贫困地区”的要求，突出工作重点，坚决打赢六场脱贫攻坚硬仗，即产业扶持脱贫、易地搬迁脱贫、转移就业脱贫、社会保障脱贫、基础设施建设和公共服务。

为推动脱贫举措落实，我市将进一步完善政策机制，通过加大资金和项目投入整合力度、积极创新金融扶贫机制、强化科技创新和干部人才支持力度、充分挖掘生态扶贫潜力、强化社会帮扶力量等举措，确保深度贫困地区和贫困群众同全市人民一道进入全面小康社会。

今后，市级领导将在分包重点乡镇脱贫攻坚工作的基础上，分包深度贫困村脱贫攻坚工作，真正形成上下一心、齐抓共管的良好局面。同时，我市将持续健全完善城市区对口帮扶贫困县、三级医院对口帮扶贫困县县级医院等机制，形成扶贫脱贫的强大合力。

抓作风

以作风攻坚促脱贫攻坚

识别、帮扶、核算不精准，政策宣传、政策落实、产业扶持、责任履行不到位，档卡管理、资金管理、督查检查、队伍管理不规范……这些会议上点出的脱贫攻坚工作推进中存在的问题一针见血、切中要害。追根溯源，都是工作作风不扎实造成的。

2018年是国家确定的脱贫攻坚作风建设年。市委明确提出，要在全市脱贫攻坚领域做好“一转三推进”工作，“一转”就是转变作风，“三推进”就是推进党的十九大精神进村入户，推进党的脱贫攻坚政策落实落细，推进精准扶贫精准脱贫各项举措落地见效，切实做到脱真贫、真脱贫。

我市将持续组织开展脱贫攻坚领域宣讲活动，着力推进十九大精神在河洛大地落地生根，不断提高广大群众对扶贫政策的知晓度和脱贫成效的满意度，增强贫困群众的获得感和“我要脱贫”的“愚公志”。

针对脱贫攻坚领域的形式主义、官僚主义等不正之风，2018年，我市将持续开展扶贫领域作风问题专项治理，打一场革除作风顽疾的攻坚战，全面系统清除作风问题形成根源，较真碰硬消灭作风问题滋长空间，严惩严治各类各项作风问题。

作风建设能否常态长效，关键在于制度建设与落实的水平和质量。我市将坚持立行立改与制度建设相结合，在迅速纠正、坚决整改查出问题的同时，追根溯源，举一反三，加强制度建设，扎紧制度笼子，真正用作风建设的成果促进各项扶贫举措的落实。（洛阳日报记者 白云飞 李江涛）