洛宁抽水蓄能电站正式开工

昨日，总投资88.8亿元、总装机容量140万千瓦的洛宁抽水蓄能电站工程正式开工，计划于2026年竣工投产，届时洛阳将为全省的清洁能源应用献上一块“大电池”。这是记者从在郑州召开的抽水蓄能电站工程开工动员大会上了解到的。

国网洛阳供电公司负责人介绍，抽水蓄能电站是通过把低处的水抽到高处来蓄积能量，待电力系统需要时再发电的水电站，在电力系统中的功能类似于一块“大电池”：在负荷低谷时，通过抽水将系统难以消耗的电能转换为势能；在负荷高峰或系统需要时，又能通过发电将势能转换为系统需要的电能。

此次开工的洛宁抽水蓄能电站位于我市洛宁县涧口乡，总投资88.8亿元，总装机容量140万千瓦，将安装4台单机容量35万千瓦可逆式水泵水轮发电机组，设计年抽水电量19.88亿千瓦时，设计年发电量14.91亿千瓦时。电站施工总工期75个月，计划于2026年竣工投产。电站建成后，将以500千伏线路接入河南电网，主要承担河南电网的调峰、填谷、调频、调相及紧急事故备用等任务。

据测算，该工程建设将拉动GDP增长75亿元，增加电工装备制造业产值16亿元。电站投入运行后，每年可减少原煤消耗11.8万吨，减排二氧化碳约31万吨、二氧化硫约0.1万吨、氮氧化物约0.09万吨。

同时，建设该电站可带动投资和相关产业发展，从而改善当地交通和生活基础设施，促进地方旅游业综合发展，对于优化我市乃至全省电源结构，缓解河南电网和华中电网系统调峰调频压力，提升风电、光伏等新能源的消纳和区外来电的接纳能力等均具有重要意义。作为我市首座抽水蓄能电站，洛宁抽水蓄能电站的开工及未来投用，将助推我市能源转型与绿色发展。

省政府副秘书长万旭、副市长侯占国等参加会议。（洛阳日报记者 陈曦 通讯员 王昊 闫银超）