三洋铁路洛阳段开工建设

昨日，三洋铁路洛阳段工程建设动员会在汝阳县召开，标志着三洋铁路洛阳段正式开工建设。

三洋铁路，即三门峡经安徽亳州，至江苏洋口港铁路通道项目，途经豫皖苏3省13个地级市27个县(区)，全长1100多公里，总投资估算约600亿元。线路自西向东依次连接陇海、蒙华、焦柳、京广、京九、青阜、京沪、宁启铁路等8条国铁干线，建设标准为国铁一级，全线电气化，客货并重，设计时速160公里，预留提速条件。作为豫西、皖北、苏北地区间客货交流的新通路，三洋铁路穿越资源丰富地区和粮食高产区，覆盖人口近8000万，已被纳入国家中长期铁路网规划长三角至西北通道、河南省交通扶贫脱贫攻坚工程。

洛阳段属三洋铁路三期工程——三门峡至禹州段的重要组成部分。三门峡至禹州段途经三门峡市、洛阳市、汝州市，在平顶山市郏县接入已建成的许昌段，计划工期3年半。其中，洛阳市境内线路长130公里，计划投资90亿元，途经洛宁县、宜阳县、伊川县、汝阳县，且在4个县境内均设站点。通车后，沿线群众不仅出行更加方便，更有利于当地农产品的输出，缩短运输距离，降低运输成本。

我市有关部门负责人介绍，三洋铁路项目对填补豫西至豫东南地区铁路网空白，带动我市洛宁、宜阳、伊川、汝阳等贫困县脱贫致富意义重大。同时，对巩固提升洛阳的交通区位优势，加快建设中原城市群副中心城市、全国性综合交通枢纽，具有积极的促进作用。

副市长张世敏参加动员会。（洛阳日报记者 李迎博 通讯员 丁霄毅）