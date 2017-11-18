洛阳至中亚班列再启程 目的地为哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦

洛阳至中亚地区的第二列集装箱班列启程 记者 潘郁 摄

记者从中国一拖获悉，本月21日，洛阳陆港多式联运物流中心顺利发出洛阳至中亚地区的第二列集装箱班列，目的地为哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦。

本次班列共35节车厢，总计45个集装箱货柜，所载货物包括机械设备和产品、建筑及装饰材料等。由于物流中心已具备承接国际货物集装箱到发及开展公铁联运等功能，这批货物自本月17日起集结，在物流中心内即可完成集装箱卸柜、称重、开箱验柜、装车等一整套流程，继而经过132小时的路程，最终抵达目的地。

今年11月6日，洛阳至中亚班列顺利实现试运行。目前，市规划部门还在结合城市道路改造和河道整治，重新研究场站建设规划，以进一步提升物流中心。相关优惠政策也在陆续落地。根据省交通厅出台的政策，自2018年1月1日起，凡到达或从洛阳陆港多式联运物流中心出发、并经连霍高速公路洛阳收费站驶出或驶入高速公路的运输国际货物集装箱车车辆，其省内高速道路通行费将减免70%。(洛阳日报记者 陈曦)