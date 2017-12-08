打铁必须自身硬—— 十二论决胜全面小康、开启洛阳现代化建设新征程

“我们党要始终成为时代先锋、民族脊梁，始终成为马克思主义执政党，自身必须始终过硬。”

正是基于对这一重大论断的深刻领会，市委书记李亚在市委十一届五次全会上强调，全面加强党的领导和党的建设是决胜全面小康、开启现代化建设新征程的根本政治保证，要紧紧围绕“坚持和加强党的全面领导”这一新时代党的建设根本原则，在推进全面从严治党向纵深发展中，不断增强政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

“打铁还需自身硬”——2012年11月15日，十八届中共中央政治局常委同中外记者见面时，习近平总书记做出了这样的庄严承诺。五年后，习近平总书记在十九大报告中强调：“中国特色社会主义进入新时代，我们党一定要有新气象新作为。打铁必须自身硬……必须毫不动摇坚持和完善党的领导，毫不动摇把党建设得更加坚强有力。”从“打铁还需自身硬”到“打铁必须自身硬”，一词之变，向党内外传递出全面从严治党更大的决心、勇气和担当。

过去五年，以习近平同志为核心的党中央以“八项规定”立起了“自身硬”的标杆，坚定不移“打虎”“拍蝇”“猎狐”，解决了许多过去认为解决不了的问题，刹住了一些过去认为不可能刹住的歪风邪气，攻克了一些司空见惯的顽瘴痼疾，管党治党实现了从宽松软到严紧硬的重大转变，提振了党心、唤起了民心，党的创造力、凝聚力、战斗力显著增强。

十九大报告深刻指出，我们党面临的执政环境是复杂的，影响党的先进性、弱化党的纯洁性的因素也是复杂的，党内存在的思想不纯、组织不纯、作风不纯等突出问题尚未得到根本解决。对此，“我们不能有差不多了，该松口气、歇歇脚的想法，不能有打好一仗就一劳永逸的想法，不能有初见成效就见好就收的想法”。党的十九大一闭幕，一系列“硬举措”密集推出，从审议贯彻落实中央八项规定的实施细则、强调“纠正‘四风’不能止步，作风建设永远在路上”，到“首虎”“二虎”“三虎”接连落马，向全党全社会传递了一个强烈的信号——中国共产党是世界上最大的政党，大就要有大的样子；确保党在应对国内外各种风险和考验的历史进程中始终成为全国人民的主心骨，自身的骨头就要硬如铁！

去年以来，洛阳扛起全面从严治党的政治责任，把抓好党建作为最大政绩，把推动发展作为第一要务，积极倡树“清新简约、务本责实”的作风导向，牢牢抓住发展之本、民生之本、社会稳定之本、全面从严治党之本，用权崇“清”、从政贵“简”、为官重“本”、做事求“实”，以新风正气压制歪风邪气，不断汇聚向上向善的正能量，着力打造政治上的绿水青山。

从全面从严治党主体责任述责述廉会上一道道“辣味十足”的临场考题，到不打招呼直奔贫困户家中暗访督导脱贫攻坚，从城建项目掀起一波波“百日攻坚”，到环境污染防治攻坚战中一次次较真碰硬，“求过硬”始终是洛阳干部队伍建设的关键词。正如李亚反复强调的那样，只有政治过硬、措施过硬、作风过硬、干部过硬、保障过硬，坚定不移“钉钉子”“剥洋葱”“透竹竿”，我们才能完成“硬任务”、啃下“硬骨头”。

行百里者半九十。在全省率先全面建成小康社会、在2035年基本实现现代化、在本世纪中叶全面建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强市，决不是轻轻松松、敲锣打鼓就能实现的，只有“始终过硬”，才能翻越更多的“雪山”“草地”，穿过更多的“激流”“险滩”，抵达光辉的彼岸。

我们要不折不扣贯彻落实党的十九大对党的建设提出的新要求，持之以恒、善作善成，把管党治党的螺丝拧得更紧，把全面从严治党的思路举措搞得更加科学、更加严密、更加有效，坚定不移推动全面从严治党向纵深发展，毫不动摇把党建设得更加坚强有力，不断提高党的建设质量，把党的各级组织建设成为洛阳各个行业各项事业发展的坚强战斗堡垒，把全体党员锻造成为各条战线各个阶层的先锋模范，打造出一支全面过硬的干部队伍。

志士惜日短，奋斗路正长。在新征程上永葆政治本色，全市党员领导干部要把“打铁的人”变成“铁打的人”，做真正有信仰、有灵魂、有骨气的共产党人！(洛平)