李亚在全市脱贫攻坚第六次推进会议上强调：以作风攻坚促脱贫攻坚 以能力提升促工作提升

昨日，全市脱贫攻坚第六次推进会议召开，深入学习贯彻党的十九大精神，全面落实全省脱贫攻坚第五次推进会议要求，认真分析全市脱贫攻坚面临的形势和存在的问题，部署下一步工作。

市委书记李亚出席会议并讲话，市长刘宛康主持会议。

李亚在讲话中指出，打赢脱贫攻坚战，是以习近平同志为核心的党中央作出的重大战略决策。党的十九大从决胜全面小康、开启现代化建设新征程的全局和战略高度，对脱贫攻坚作出了部署。全省脱贫攻坚第五次推进会议，以党的十九大精神为指引，部署了全省脱贫攻坚工作。全市各级各部门要提升站位、吃透精神、对表对标，准确把握习近平新时代扶贫开发战略思想和中央、省委决策部署，进一步完善思路举措，使工作目标更清晰、措施更精准、标准更严格、作风更扎实，推动脱贫攻坚有力有序有效开展。

李亚肯定了今年以来全市脱贫攻坚工作取得的成效。他进一步指出，当前全市脱贫攻坚工作还存在识别、帮扶、核算不精准，政策宣传、政策落实、产业扶持、责任履行不到位，档卡管理、资金管理、督查检查、队伍管理不规范等问题，在干部方面还存在站位不高、能力不足、作风不硬等问题，必须按照“全、深、严、实”的要求，聚焦问题、扎实整改，全面提升工作水平。要全面查摆，较真碰硬，确保不留空白、不留死角、不留盲区；要深入剖析，切中要害、直击痛点，为更好解决问题奠定基础；要严格标准，确保实现“三个零差错”和“三个明显提高”；要扎实整改，列出清单、建立台账，明确责任，确保整改到位。

李亚强调，要扭住重点、拿出实招，集中力量攻坚克难。各地各部门要对照目标，找差距、补短板，统筹用好“六个精准”“五个一批”“五条路径”等措施，集中攻坚、决战决胜，确保脱贫成效经得起检验、让群众认账认可。要重点抓好五个方面工作：一要切实加大产业扶贫力度。要多管齐下抓牢产业，吸引各种力量在贫困地区投资办厂，实现企业投资兴业与贫困群众就业增收的共赢；要因地制宜选准项目，尊重贫困群众意愿，遵循市场经济规律，做到宜工则工、宜农则农、宜林则林、宜游则游、宜商则商；要着眼惠民确定模式，把维护群众利益放在首位，不能把企业风险转嫁给群众。二要更加注重深度贫困地区脱贫。要主动对接，加强指导、优化服务，确保政策落实真到位；紧紧围绕“减贫”目标，因地制宜、综合施策，脱真贫、真脱贫，确保帮扶措施真精准；把扶贫和扶志、扶智结合起来，引导广大群众用自己的辛勤劳动脱贫致富，确保贫困群众内生动力真激活。三要精准抓好兜底保障工作。要严格兜底标准，把有限资金真正用在刀刃上；逐步提高保障水平，加强政策衔接，将所有符合条件的贫困家庭全部纳入低保范围，将符合农村特困条件的人员全部纳入特困供养范围；解决好因病因残致贫问题，围绕“两不愁三保障”等目标，保证现行标准下的脱贫质量。四要扎实推进普惠金融政策。要学习借鉴卢氏和栾川经验，因地制宜选好致富项目，让更多群众享受到普惠金融的政策红利；加快构建县、乡、村三级金融服务网络，形成政银联动、风险共担、多方参与、合作共赢的扶贫小额贷款落地模式；按照“精准”要求，切实把金融资金对接好、利用好，让贫困群众受益、增强企业带贫能力。五要统筹推进非贫困县非贫困村贫困人口脱贫攻坚。切实解决好思想重视不够、资金投入不足、工作推进不力等问题，牢固树立以人民为中心的发展思想，加大投入力度，确保扶贫路上不落下一个贫困家庭、不丢下一个贫困群众。

李亚强调，要认真落实市委提出的“一转三推进”工作要求，以作风攻坚促脱贫攻坚，以能力提升促工作提升，确保各项工作落到实处。一要提升政治站位。深入贯彻习近平总书记对作风问题作出的重要指示精神，对作风问题特别是形式主义、官僚主义的各种新表现进行全面查摆，深挖根源，采取过硬措施，坚决加以整改，务求取得实效。二要开展专项整治。重点抓好“六治”，即要治“虚”，大力倡树“清新简约、务本责实”的作风导向；要治“浮”，坚持一线工作法，加强和改进调查研究；要治“假”，把工作做在平时、抓在日常，不搞形象工程，不做表面文章；要治“躁”，切实下好“绣花”功夫、做好“精准”文章，稳扎稳打、步步为营；要治“松”，保持打攻坚战的定力和韧劲；要治“腐”，切实抓好对扶贫项目和资金的全程监管。三要提升工作能力。要提升宣传宣讲、政策落实、市场运作、群众工作能力，确保群众对党的十九大精神入脑入心、对能享受的政策应知应会、对享受到的政策说得出来，引导群众与党委政府一起撸起袖子加油干。四要加强督导检查。督查要较真认真，各级督查组必须履职尽责，及时发现问题、交办并跟踪解决；暗访要常态常效，按照“四不两直”要求，真正把暗访的过程变成发现问题、解决问题的过程，倒逼干部转作风、抓落实；问责要从严从快，绝不姑息迁就。

副市长娄会峰通报了今年以来全市脱贫攻坚工作开展情况。新安县、偃师市府店镇、宜阳县韩城镇、洛阳公交集团、洛阳北控水务集团作表态发言。

会议以电视电话会形式召开。在洛市级领导，市脱贫攻坚领导小组成员单位、市派定点帮扶单位主要负责同志，市脱贫攻坚督查巡查组全体成员等在主会场参加会议。（洛阳日报记者 李江涛 白云飞）

>>>>李亚活动报道集