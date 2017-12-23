王城大道与中州路路口效果图

备受关注的王城大道快速路26日将正式开工，保通道路、管线迁建、树木迁移等将陆续进场施工。未来，该快速路将与古城快速路一道，形成市区“十字”快速主干通道。

王城大道快速路建设工程北起连霍高速公路洛阳站，南至南环路，全长19.5公里，跨越陇海铁路与洛河，快速连接洛北、洛龙两大板块，对接洛阳机场、洛阳火车站、龙门综合交通枢纽等三大城市枢纽，对改善我市中心城区交通具有重要意义。

今年3月，由市规划部门牵头对王城大道快速路设计方案进行公示，征求社会各界意见，随后组织行业专家进行了论证，并对道路断面、立交桥设置、桥梁宽度、综合管廊等设计方案进行了提升。

即将开工的王城大道快速路建设范围包括王城大道主线和机场路的机场联络线、纱厂西路的洛阳火车站联络线及伊洛路的龙门综合交通枢纽联络线，主线为双向6车道加双向4车道辅路，其中地面快速9.2公里、地下快速4.7公里、高架快速5.6公里。根据我市交通实际，整体工程将分两期实施，一期工程北起机场路，南至南环路，全长约15.1公里，同时建设洛阳火车站联络线和龙门综合交通枢纽联络线。

王城大道与纱厂路立交效果图

市住建委相关负责人介绍，王城大道全线共设置10座立交桥，其中枢纽立交桥2座、一般立交桥4座、简易立交桥4座。在一期工程中，王城大道与机场路、瀍涧大道、纱厂路、中州路、九都路、隋唐城路、古城快速路、开元大道、伊洛路等交叉口都将建设立交桥。此外，王城大道快速路的地面辅路上将全程设置公交优先车道，采用智能公交站亭，城市区段的高架桥两侧还将设置降噪效果良好的交通隔音屏障。

“按照便民优先的理念，王城大道快速路在施工期间，将借鉴古城快速路经验，先期建设保通道路，最大限度减小对市民日常出行的影响。”市住建委相关负责人表示，自26日起，保通道路、管线迁建、树木迁移、征迁等工作将全面展开。

王城大道与新310国道枢纽式立交效果图

该负责人介绍，保通道路将结合王城大道沿线各段路况，分段设计不同方案，住建部门将完善周边路网，组织实施沿线部分断头路打通工程。交警部门将设置交通引导标志，适时发布交通变更提醒，减小对市民出行的影响。王城大道快速路建设期间，邀请广大市民对工程建设建言献策，并希望市民对施工可能带来的不便予以理解和支持。(洛阳日报记者 李东慧 通讯员 卢玉兴)