“温泉免费日”掀起洛阳冬季温泉消费热潮 还有更多超值福利码上开抢

“您好，我参加了洛阳网的活动，今天是不是可以免费泡温泉？”

“是的，您只需要告诉我手机号和姓名，核对无误就可以免费泡。”

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12月20日，作为2017洛阳首届网络冰雪温泉旅游节的一项重要活动——“温泉免费日”如期举行，凤翔温泉、梦桃源温泉、银杏仙庄温泉、雅文虎山温泉当天迎来了一批又一批免费泡温泉的游客。泡汤之余，他们直呼“过瘾”，并为各家景区的热情招待大力点赞。据统计，温泉免费日当天，共有近千名市民和游客享受到这一冬季惠民政策。

门票免费，服务质量有增无减

12月20日9时许，冬日的暖阳刚刚开始向大地输送温度，银杏仙庄温泉里已经传出了欢声笑语,一个个雾气腾腾的温泉池中，三五人聚在一起，放松身心、闲谈家常。

银杏仙庄温泉副总经理张建标告诉记者，温泉区每日9时开市，当日8时许就已经有游客前往等待。“我们预测到温泉免费日游客数量会比以往增多，所以提早就从客房部抽调了十几名员工，还成立了应急小组，为游客提供优质服务。门票免费，但服务质量我们保证有增无减。”

梦桃源温泉也同样是每日9时开市，当日迎客一小时后，已接待了不少免费泡温泉的游客。“平时我们开市后，会根据客流量为部分温泉池蓄水，但为了迎接参加温泉免费日活动的游客，我们早上一开市，就把所有池子都放上了水，还为游客准备了防感冒的姜汤水，也增加了服务人员数量，确保游客的服务需求。”当日上午，梦桃源温泉副总经理宋林峰指着“藏”在一片片竹林中的温泉池对着记者说，洛阳温泉资源丰富，我希望通过通过此次活动，能让更多人了解温泉、爱上泡温泉，这是一种特别好的养生方式。

悉心服务，游客特意留下感谢信

“温泉免费日活动办得真是好，我们没有花钱，但享受的服务和自费没有一点差别，孩子来泡温泉都不肯回家了。”12月20日下午，在凤翔温泉的一处休息区，市民徐女士坐在凳子上喝着景区免费提供的饮品，同时看着身旁的丈夫推着女儿在荡秋千，气氛十分温馨。

提起免费泡温泉的体验，徐女士赞不绝口，还告诉了记者一件暖心事儿：她的朋友也参与了此次免费泡温泉的活动，但此前脚受了伤，来到凤翔温泉之后，得到了工作人员的悉心服务，临走还写了一封表扬信。“我要对此次活动、凤翔温泉点赞。”徐女士说。

凤翔温泉营销部经理张辉告诉记者，针对“温泉免费日”，凤翔温泉区服务人员全体停休，前一天晚上就开始做相关准备，浴巾、浴袍、食物、饮品等都比平时准备的更充足。

此外，在“温泉免费日”当天，凤翔温泉举行了往返市区与景区之间的直通车发车仪式，每日8:30至9:30、16:00至17:00分别有一趟车从市区开往凤翔温泉，15:00至15:30、22:00至22:30分别有一趟车从凤翔温泉返回市区。运行线路为：凤翔温泉、李屯桥北、王城大道关林路口南、王城大道牡丹大道口、王城大道开元大道口、王城大道太康路口、王城大道丽春路口、王城大道九都路口、王城大道凯旋路口、王城大道中州路口、中州中路解放路口、中州中路中央百货。

网友发帖，称赞活动促进洛阳冬季旅游旅游市场发展

“冬日坐在汤池中，你能够明显感觉到肌肤下每一个毛孔的舒畅，这滋味妙不可言，要不是这次活动，我已经好多年都没有泡过温泉了……”12月20日上午，市民张先生坐在雅文虎山温泉的汤池中，向记者讲起了多年后再泡温泉的感受。

张先生家住洛龙区，而雅文虎山温泉位于汝阳县陶营镇。在张先生看来，雅文虎山温泉虽然距离市区相对较远，但依山而建、环境清幽，能够给人一种“大隐隐于市”的感觉，在这里泡温泉更加放松。和张先生同样观点的游客不在少数，该景区前台工作人员告诉记者，平时工作日上午，来景区泡温泉的游客很少，当日开市不到两小时，已接待近30名游客进入景区免费泡温泉，这种情形并不多见。

截止12月20日22时，凤翔温泉、梦桃源温泉、银杏仙庄温泉、雅文虎山温泉共接待参加“温泉免费日”活动的游客近千名。活动期间，各景区秩序井然有序，收获众多网友好评。

洛阳网资深网友“神彩飞扬”发帖称：“温泉旅游不仅仅是门票经济，还有更多的延伸产品。此次网络冰雪温泉旅游节促进洛阳旅游从‘老三篇’到‘新三篇’的转变和发展，洛阳旅游将再无淡季。”

三重精彩，为市民送上更多福利

“温泉免费日”，您和朋友免费约泡了吗？如果错过了，先别忙着懊恼，因为我们还有三重精彩福利要送给您！

第一重：指定温泉门票买一送一

参与方式：扫描以下二维码，享受洛阳网粉丝专属福利套票，门票数量有限，先抢先得。

第二重：指定门票限时低价秒杀

参与方式：今日及2018年1月4日的12时，洛阳网将限时开展温泉门票低价秒杀活动，低至9元两张，参与秒杀也须扫描上述二维码。

第三重：洛阳网邀请10组家庭免费泡银杏仙庄温泉

参与方式：洛阳网将联合银杏仙庄温泉举行“亲子周”活动，邀请10组家庭免费泡温泉。今日上午，洛阳网将通过官方微信发布活动详情，有兴趣的市民请注意查看。

2017洛阳首届网络冰雪温泉旅游节将持续至2018年1月31日，期间还将陆续举办“情侣周”、“自驾周”等免费温泉体验活动。本届网络冰雪温泉旅游节由洛阳日报报业集团主办，洛阳网、洛阳市温泉行业协会协办，凤翔温泉、梦桃源温泉、银杏仙庄温泉、雅文虎山温泉共同参与，并获得了洛阳市旅游发展委员会的大力支持与指导。(记者 郭瑛 见习记者 聂玉婷)