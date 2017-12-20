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体彩掀起全民健身运动热潮
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源： 洛阳网 2017-12-22 10:47

　　近年来，国民体质水平和国民健康状况受到了越来越多的关注和重视，习近平总书记指出，没有全民健康，就没有全面小康。当前，全民健身已经上升为国家战略，每年的8月8日成为“全民健身日”。

　　作为推动全民健身运动发展的重要力量，每年“全民健身日”期间，各省(区、市)体彩中心都会参与举办各式各样的主题活动，用更多贴地气的基层草根赛事，为人民群众提供展示风采和共享快乐的舞台。

　　那么，究竟都有哪些充满乐趣的活动呢？不妨跟着小编的脚步，一睹为快！

　　广西

　　花团锦簇的时节

　　健身表演的人们

　　似花娇艳

　　却比花矫健

　　辽宁

　　广场上的健身方阵

　　成为城市中亮丽的风景

　　为高冷的建筑森林

　　增添勃勃生机

　　海南

　　美美的装扮

　　配上炫目的灯光

　　草根大舞台的《千手观音》

　　丝毫不比春晚逊色

　　陕西

　　舞台上跳跃扭动的

　　是姐姐还是阿姨？

　　早就分不清

　　运动让人岁月无痕

　　天津

　　身穿五彩运动衣

　　脚踩七彩“风火轮”

　　体彩为小朋友们的快乐

　　增添更多色彩

　　西藏

　　传统服装包裹着时尚的健身理念

　　西藏人民的啦啦操

　　别具特色

　　更有民族味道

　　青海

　　运动员黄色的战衣

　　让青海湖发出耀眼的光

　　逆风而行不言弃

　　这就是体育运动的魅力

　　河北

　　身着五颜六色

　　跑出五光十色

　　健康是运动的理由

　　运动是快乐的源泉

　　青岛

　　超越自我

　　永不放弃

　　是体育和体彩的

　　共同魅力

　　武汉

　　阿姨们英姿飒爽

　　元气满满

　　比武PK都是小意思

　　开心最重要

　　浙江嘉兴

　　奔跑吧兄弟

　　全民健身“底气”足

　　体彩与你

　　一路同行

　　江苏南通

　　激起一池碧水

　　游出一份自信与快乐

　　与体彩同行

　　与健康相伴

　　广东汕尾

　　绿茵场上的少年

　　赛出了青春风采

　　赛出了男儿本色

　　拼尽全力才能接近成功

　　山东肥城

　　自行车比赛深得孩子们喜欢

　　一个个都成了光速少年

　　勇敢向前冲

　　为全民健身“破风”

　　湖南桃源

　　这红红火火的颜色

　　象征了全民健身事业的发展

　　展现出体育强国建设蒸蒸日上的

　　美好希望

　　我知道你还没有看够

　　体彩支持的活动还有很多很多

　　可不单单局限在“全民健身日”哦

　　别光看啦

　　一起行动起来吧

　　就让今天

　　成为你的第一个健身日

　　(赵雪莲)
[ 责任编辑：史戎戎]
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