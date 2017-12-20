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工商银行洛阳分行把握服务实体重点 持续夯实金融服务基础
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2017-12-22 10:15

　　今年以来，工商银行洛阳分行牢牢把握洛阳经济发展和民生建设重点，不忘初心，突出重点，切实加大信贷投放力度，全面提升服务实体经济能力，为洛阳经济结构调整、产业升级、民生工程等提供全方位、全过程的金融服务支持。

　　该行以创新用新为抓手，坚持把重大项目、重点工程和龙头企业等项目作为切入点，先行先试，敢为人先，创新金融服务，改进产品设计，发挥率先发展优势，更加积极有效金融服务需求；创新推出“网贷通”“银政通”“科技贷”“供应链融资”等中小企业融资产品，助推中小企业持续发展壮大；组建投资银行、国际业务、信用卡等八大专业团队，更加细致地管理考核，更加精准地对接客户，为支持实体经济发展提供坚实保障。

　　与此同时，工行洛阳分行切实提高信贷工作效率，提前与上级行沟通联系，缩短业务办理时间，提高贷款办理效率，加快落地，持续提升客户服务能力，努力在实现“四高一强一率先”奋斗目标中有更大作为，在决胜全面小康、让中原更加出彩中有更大贡献。（赵国良）
[ 责任编辑：史戎戎]
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