今日冬至 洛阳气温-2℃到14℃

今天是冬至，小记昨天留下的关于“数九寒天”民谣的问题，您一定有答案了吧！

“一九二九不出手，三九四九冰上走，五九六九沿河看柳，七九河开，八九燕来，九九加一九，耕牛遍地走……”这首我国民间广为流传的“九九消寒歌”，生动形象地记录了从冬至到来年春分的气候、物候变化情况，同时表述了农事活动的一些规律。

这些人们过去在日常劳作中的创作，今天看来依旧很有道理。天津市天文学会理事赵之珩说，近些年，受全球气候变暖影响，虽然冬季气温整体升高，但只要到了那个时间节点，冰河依旧开，岸柳依旧青，大雁依旧归，“九九消寒歌”依旧唱，并无过时之感。

您瞧，今年我市虽然还未进入最低气温持续在零下十几摄氏度的“严寒”时期，但结冰的路面、枯萎的树枝、在我市安家过冬的候鸟都在提醒着我们——冬一天比一天深了。

这几天，太阳公公每天敬业地准时“上岗”，虽然气温依旧不高，时不时还有大风助阵，但明晃晃的阳光毫不吝啬地照耀着大地，走在街头，沐浴在冬日阳光下的感觉，让人很舒服。这个时候，您是不是特别希望自己变成一只猫，慵懒地蜷缩成一团，悠然地卧在阳光下？

因为这两天的天气变化并不明显，所以今天的天气预报略显“单调”。市气象台预计：今天白天全区晴天到多云，偏南风2级到3级，气温-2℃到14℃；明天多云到晴天，西北风2级逐渐增大到4级左右，气温-2℃到14℃。

小记想提醒您，最近天气持续干燥，空气湿度相对较低，大家今天吃冬至饺子的同时，别忘了喝点儿饺子汤，补充水分哦！（洛阳晚报记者 刘心 通讯员 禹东晖）