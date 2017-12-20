洛阳旅发集团牵线 李亚鹏以投资人身份来洛参观

李亚鹏（右）看三彩产品

20日到21日，红遍全国的电影《将爱情进行到底》男主角，电视剧《笑傲江湖》中令狐冲和《射雕英雄传》中郭靖的扮演者李亚鹏来到洛阳，先后前往上阳宫文化园、三彩小镇、洛阳城市会客厅等地进行参观。洛阳精美的三彩产品令热爱三彩文化的李亚鹏不由得赞叹不已。

20日，李亚鹏先后来到洛阳旅发集团旗下上阳宫文化园、孟津县三彩小镇进行参观。在孟津县朝阳镇南石山村一家唐三彩企业的制作车间里，李亚鹏对三彩文化表现出浓厚的兴趣，他仔细观摩三彩上釉等制作工艺后称赞说：“我十分喜欢三彩文化和产品，今天让我感受到了三彩文化的博大精深。”

此次李亚鹏是以北京中书资源投资有限公司(简称中书投资)董事长、知名投资人的身份来洛，参观考察相关项目，并与我市有关方面进行座谈，谋划合作与投资事宜。中书投资是李亚鹏创办的一家从事文化艺术资源整合的运营商，致力于整合中国当代及传统文化艺术优质资源。

21日上午，李亚鹏又与洛阳旅发集团就三彩小镇项目发展等进行座谈，并到洛阳旅发集团旗下洛阳城市会客厅进行参观，进一步了解洛阳旅游企业、产业、项目等发展情况。

三彩小镇项目是洛阳“9643”合理有效投资行动计划项目之一，也是洛阳旅发集团重点项目之一，是一处依托三彩文化而打造的集工艺制作、艺术传承、创意体验、乡村度假、文物保护、会展商贸、人文感悟于一体的三彩文化产业集聚区、中国三彩文化旅游区。

洛阳旅发集团相关负责人表示，今后，旅发集团将与更多有实力、有能力的文化企业洽谈开展合作事宜，把河洛文化的精髓活化利用起来，打造三彩小镇等一批独树一帜的文化旅游品牌项目，努力推动洛阳文化旅游产业发展壮大。（王澍 秦阳）