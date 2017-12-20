泉舜之约“千米画卷献洛阳，画出我心中最美的家乡”活动明日举行

明天上午，泉舜之约“千米画卷献洛阳，画出我心中最美的家乡”活动将在泉舜购物中心二楼与您不见不散！本次活动由泉舜购物中心主办，洛阳晚报、想象部落美术学校承办，晚报品牌活动部独家策划。

一根小小的画笔，可以让孩子们放飞梦想，勾勒出自己心中最美家乡的模样，您是否想看看他们的作品呢？

“消息见报后，我们接到了不少孩子和家长的报名咨询电话，大家参与本次活动的热情很高！”想象部落美术学校王校长说，想象部落美术学校在全市30多个校区的1000名孩子已确定参加本次活动。参加这样的活动，可以让孩子充分发挥自己的想象力，还可以让孩子交到与自己年龄相仿且有共同爱好的朋友。您和孩子是否也心动了呢？

想象部落美术学校成立于1996年，有20余年的办学经验，专注美术教育，以“想象力比知识更重要”为教学目标，具有专业的师资力量和先进的教学研发体系。

为了给参加活动的孩子们助力加油，泉舜购物中心多家商户将推出多项优惠措施。汉堡王泉舜店将提供薯条免费券(消费满10元即送)，洛阳万达影城世茂广场店也将为本次活动提供精美礼品。此外，DoDo梦想城(泉舜购物中心四楼)将为本次活动提供单馆体验券200张。DoDo梦想城致力于打造属于孩子们的微缩版儿童城市，3岁至13岁的孩子在此可以进行角色扮演，一站式体验警察、医生、消防员、魔术师等职业，不仅能学习知识，还能激发潜能。

温馨提示：泉舜之约“千米画卷献洛阳，画出我心中最美的家乡”活动主要针对4岁至12岁的孩子。如果您和孩子无法参加明天上午的活动，那么本月31日上午还有一次活动在泉舜购物中心二楼与您相约。活动结束后，我们将评选出一、二、三等奖，并为获奖者颁发奖状及纪念品。

报名电话：65222099、18937932285

活动时间：23日10时至12时、31日10时至12时

活动地点：泉舜购物中心二楼（洛阳晚报记者 付璇）