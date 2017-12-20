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洛阳青年女画家北京炎黄艺术馆开个展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-22 08:47

宫万瑜（右）和中国女画家协会主席孔紫合影

　　两三枝百合，五六个水果，经过画家的妙笔勾勒，营造出一幅恬美静谧的图景。日前，洛阳女画家宫万瑜的个人画展在北京炎黄艺术馆举行，吸引了众多艺术爱好者前往观看。北京炎黄艺术馆由我国著名画家黄胄先生发起创建，在国内艺术界拥有极高地位。

　　活动

　　筹备半年，清雅画作亮相炎黄艺术馆

　　用细腻笔触记录生活中的点滴之美，随着“尘外年光——宫万瑜画展”在北京炎黄艺术馆展览，这位洛阳青年女画家被更多人所认识。宫万瑜毕业于中央美院国画系，现为河南省美术家协会会员、河南省书法家协会会员、中国艺术家协会河南省常务理事，同时也是洛阳民俗博物馆副馆长、副研究员。

　　“这次展览从今年夏天就开始筹备，进行了大量的准备工作。”宫万瑜介绍。

　　开展当天，中国女画家协会主席孔紫、炎黄艺术馆馆长崔晓东、中国国家画院研究员陈钰铭等参加了开幕式，并对宫万瑜的画作给予了高度评价。

　　《洛阳晚报》记者了解到，炎黄艺术馆是由著名画家黄胄先生发起创建的我国第一座民办公助的大型艺术馆，旨在收藏和展览中华民族优秀的文化艺术品，为海内外艺术家、收藏家提供艺术交流的场地。

　　“炎黄艺术馆以收藏、展示当代中国画为主，同时兼顾古代字画和文物文献。”宫万瑜说。在此之前，少有洛阳画家到炎黄艺术馆举办个人画展。

　　经历

　　生于洛阳长于洛阳，厚重文化让她受益良多

　　谈起自己的艺术之路，宫万瑜感慨颇多。她出生于一个书香世家，由于父亲工作的关系，小时候就在龙门生活。宫万瑜的父亲宫大中毕业于中央美术学院美术史论专业，一生研究石窟艺术，为业界翘楚。宫万瑜家学渊源深厚，从小耳濡目染，受到了很好的艺术教育。

　　“虽然当时年龄很小，但龙门石窟这座艺术宝库深深地感染了我，那些历经千年依旧优美的线条让我受益良多。”宫万瑜说。之后，她开始慢慢接触绘画，表现出较高的艺术天赋，初中时她的画就被学弟学妹们竞相收藏。

　　后来，宫万瑜进入国内顶尖的美术学府中央美术学院学习国画，在众多名家的指导下进行钻研。毕业后虽然进入文博系统工作，但她依旧画笔不停、不断探索。

　　感悟

　　用画笔描绘身边小景致，一花一草皆有情

　　与很多花鸟画家不同，宫万瑜并没有将目光对向花园庭院，她创作的作品更细腻、更微观。也许是桌角的一簇花，也许是窗前的一个罐，她都能拿来入画。“我觉得生活中处处都有美，但常常被人忽略，其实一花一草都是有情的。”宫万瑜说。

　　洛阳市美术家协会副主席、秘书长张建京认为，女画家心思更为细腻，很适合描绘花鸟。“宫万瑜的画就是她的生活，自然真实，能够在司空见惯的花草间寻找到不同的魅力。”张建京说。

　　谈到下一步的创作方向，宫万瑜表示会继续发展探索当前的风格，尤其在构图和色彩方面寻求进一步突破。这次在炎黄艺术馆举行展览，也得到了一些国内著名画家的关注。“老师们对我画作的题材、技法等方面提出了一些宝贵建议，我也一定努力不断提高，向更多人展示传统书画的魅力和古都洛阳的文化底蕴。”宫万瑜说。（洛阳晚报记者 潘立阁）

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[ 责任编辑：席倩倩]
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