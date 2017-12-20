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洛阳市11个旅游项目入选全省优选名录
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-22 08:33

　　日前，省旅游局印发《2017年河南省优选旅游项目名录》，我市11个旅游项目入选。

　　这11个旅游项目分别为：洛阳白云山自驾旅游营地一期项目、青要山旅游景区总体开发项目、洛阳西泰山养生养老休闲度假项目、河洛印象地——卫坡古村落文化旅游区项目、洛阳东西南隅历史文化街区一期项目、汝阳县龙隐生态旅游风景区基础设施建设项目、洛阳小浪底户外运动主题公园项目、绿岛生态园项目、花田养生小镇项目、中国洛阳三彩小镇项目、塞拉维创意文化旅游区项目。

　　省优选旅游项目综合考虑项目成熟度、开工条件、市场前景、示范引领和带动作用等，今年共确定71个旅游项目。入选该名录的旅游项目将可获得省级旅游部门和相关金融机构的优先支持，项目单位在推动优选旅游项目落地、协调解决项目投融资问题时，可获得招商和融资等方面的支持。（洛阳日报记者 戚帅华 通讯员 赵辉）
[ 责任编辑：史戎戎]
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