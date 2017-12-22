按照市委统一部署，市委5个巡察组采取“一托N”的方式，对市规划局党组开展专项巡察，对各县(市)区(含高新区、伊滨区、龙门园区)及市规划委员会其他成员单位进行延伸巡察。目前，市委5个巡察组已全部进驻上述被巡察单位开展工作。
本轮巡察是党的十九大后市委安排的首轮巡察，也是聚焦规划领域上下联动开展的一轮“机动式”巡察。本轮巡察为期一个月左右，其间市委各巡察组均开通邮政信箱、电子邮箱和值班手机，受理信访举报的时间为2017年12月22日至2018年1月22日工作日的8时30分至12时，14时30分至18时。（洛阳日报记者 陈曦 通讯员 徐云峰）
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