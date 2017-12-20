能助力、助老、助残…… 洛阳小伙儿想让“钢铁侠”走进万户千家

戴上机械臂，记者单手轻松提起十几公斤重的桶装水

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弱女子戴上机械臂，轻松提起了十几公斤重的桶装水；如果全身穿上力量倍增器，可变身为“钢铁侠”，能举起数百公斤的重物……这不是科幻电影里的情节，在位于涧西区的洛阳国家大学科技园内，今年24岁的樊亚辉正带着他的团队，一步步将这些变成现实。

党的十九大报告指出，培养造就一大批具有国际水平的战略科技人才、科技领军人才、青年科技人才和高水平创新团队。

樊亚辉和他的团队，是靠着我市“玉洛汇”计划无偿支持的10万元创业资金起步的。为鼓励大学生在洛创新创业，我市推出了“玉洛汇”计划，到本月底，首批63个获得“玉洛汇”计划支持的项目基本实施完毕。

1 体验戴上机械臂，单手轻松提起十几公斤重的桶装水

昨日，《洛阳晚报》记者体验了这种被樊亚辉起名为“上肢外骨骼”的装备。工作人员先在记者腰上戴上外置电源，这是给“上肢外骨骼”提供动力支持的装置。记者的右臂上则被绑上了“上肢外骨骼”的主要装置，其中推杆电机通过伸缩带动肘部，为肘部提供动力。

在“上肢外骨骼”的末端有几个按钮，通过按动按钮，可以操纵推杆，从而带动上肢的肘关节来提重物。在“上肢外骨骼”的帮助下，原本记者要费力才能提起来十来公斤重的桶装水，现在单手就轻松提起来了。

取下“上肢外骨骼”后，记者拿在手中掂了掂，发现这个装备很轻，携带也很方便。

樊亚辉说，记者体验的这套装备是他们的最初版，戴上后能帮助人在提重物时减小5至10公斤的重量。最近他们刚卖到日本的一套装备，不仅装备本身更轻，提重物时能减小的重量也更大。

在他的公司内，记者看到了另外一套装备，这种是可以戴在腰上的“外骨骼”，同样可以给使用者提供“力量”来搬起重物。樊亚辉说，虽然它们功能一样，但使用的人群不同，“上肢外骨骼”适用于分拣的工人，而腰部戴的“外骨骼”则更适用于经常弯腰的劳动者，可以减少腰肌劳损及减少腰椎间盘突出症的发生。

2 起步大学时开始研究机器人，立志创业却受阻

如今，樊亚辉的团队已经研发出8种“外骨骼”机器人。这些机器人已销往日本、澳大利亚等国家。

出生于1993年的樊亚辉去年才大学毕业。今年3月，他和合作伙伴在洛阳国家大学科技园注册了公司，计划明年实现批量生产首批可以推向国内市场的产品。

这个24岁的年轻人是如何走上创业道路的？又是缘何选择“外骨骼”机器人这一前沿科技领域的呢？

樊亚辉说，他是宜阳县人，在河南科技大学读的热力发动机专业。上大学后，他对机器人产生了浓厚兴趣，将眼光瞄准了当时还很新的“外骨骼”机器人领域。

“外骨骼”机器人技术是融合传感、控制、信息、融合、移动计算等，为操作者提供可穿戴机械设备的综合技术，又称“可穿戴的机器人”。这个全新的领域融合了多门学科，从大二开始，他就和几个小伙伴儿们开始边学习边研发，到了大四下学期，他决定开始创业。

尽管理想很丰满，但现实给了樊亚辉当头一棒。大四时，樊亚辉参加了一些创业创新大赛，他的“外骨骼”机器人项目也获得一些投资机构的青睐，但他发现，这些投资机构要么给出的条件十分苛刻，要么提出收购他的团队，给予职位和安家费等，前提是出售核心技术。

这些都不是樊亚辉想要的。对于一个刚走出校门的大学生而言，虽然有技术，却苦于没有启动资金，创业仍然对他遥不可及。

3 支持最艰难的时候，“玉洛汇”为他雪中送炭

去年年底，樊亚辉了解到市里出台了“玉洛汇”计划，大学生创业个人(团体)每年可享最高10万元资助。经过申请、审核等程序，在首批支持的63个项目中，樊亚辉和他的团队也名列其中。

这些年轻人获得了创业之初最需要的启动资金。樊亚辉说，这10万元并不是一次性给他们的，每个月，创业者可获得3000元劳务费，这笔钱解决了大家的生活问题，每季度，他们还可以报销一万多块钱，这可以帮助他们解决部分材料费用。除此之外，他们还自己设计开发一些见效快的项目，来挣钱贴补“外骨骼”机器人的研发。

“现在市面上虽然已经有‘外骨骼’产品，但都太贵了，一般家庭用不起。”樊亚辉说，为了回报“玉洛汇”的雪中送炭，也为了回报社会，他想开发出来大众也能买得起的“外骨骼”机器人，让这一智能装备在助力、助老、助残等领域都发挥作用，造福更多的人。

4 数据支持更多大学生创新创业，63个项目基本实施完毕

昨日，记者从市科技局了解到，去年以来，我市以公开遴选的形式，选取洛阳国家大学科技园、恒生科技园等6家孵化器作为“玉洛汇”计划合作单位，依托这些单位间接筛选63个优质大学生创新创业企业和团队，给每个企业和团队10万元创业资金支持，支持期限为12个月。

截至本月底，首批支持的63个项目基本实施完毕，共实现新增就业363人，新增销售收入2748万元，新增研发投入1128万元，新申请和授权知识产权84件，新提供产品或服务191项。其中，首批支持的27个团队通过“玉洛汇”计划的扶持，已有12支注册成立科技型公司。今年，我市第二批支持的50支大学生创业企业和团队正在实施。

“‘玉’就是‘他山之石，可以攻玉’，希望大学生们利用这笔资金实现梦想，‘洛’指洛阳，‘汇’是希望汇聚好的人才、点子。”市科技局相关负责人说，希望更多的大学生在“玉洛汇”计划支持下，为我市的创业创新做出更大贡献。（洛阳晚报记者 李砺瑾 通讯员 任姣姣/文 记者 杜卿/图）