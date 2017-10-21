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洛阳至中亚第二趟班列开行 总行程近4000公里
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-22 08:14

　　昨日上午，在一拖铁路编组站的洛阳陆港多式联运物流中心，一辆红色火车头带着35车总计45个集装箱货柜缓缓驶出。作为洛阳至中亚地区的第二趟集装箱班列，这列火车将驶向中亚的哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦。

　　一拖集团相关负责人告诉《洛阳晚报》记者，继11月6日首列洛阳至中亚地区班列试运行成功后，他们积极组织货源，本次班列所载货物包括机械设备和产品、建筑及装饰材料等。从12月17日起，这批货物陆续在场站内完成集装箱卸柜、称重、开箱验柜、装车等一整套发运作业流程。

　　这趟班列从洛阳发车后，将开行132个小时，在新疆的阿拉山口口岸穿越国境线，先到哈萨克斯坦的多斯特克口岸。货物在这里被重新编组后，将分别驶向本次的两个目的地国家，总行程近4000公里。

　　目前，经过改建后的一拖铁路编组站已经具备了承接国际货物集装箱到发和开展公铁联运、铁海联运的功能。为了更好地打造我市首个陆港多式联运中心，目前市规划部门正在结合城市道路改造和河道整治，重新研究场站建设规划。

　　为支持中国(河南)自由贸易试验区建设，发展多式联运，省交通厅出台政策，将对通过我省高速公路运输集装箱的车辆实行高速通行费优惠。作为洛阳地区唯一入选场站，自明年1月1日起，凡到达或从洛阳陆港多式联运物流中心出发、并经连霍高速公路洛阳收费站驶出或驶入高速的运输国际货物集装箱车辆，在我省境内高速道路通行费减免70%。(洛阳晚报记者 李砺瑾 通讯员 蔡娜娜)
[ 责任编辑：席倩倩]
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