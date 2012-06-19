刚刚！洛阳市妇幼恢复公立医院

今日10时，洛阳市妇女儿童医疗保健中心恢复公益属性产权转让签字仪式举行，该医院正式从民办非营利性医院回归公立医院序列，恢复公益属性，今后市民到该医院就诊，将享受药品零差率等实惠。

洛阳网快讯 今日10时，洛阳市妇女儿童医疗保健中心恢复公益属性产权转让签字仪式举行，该医院正式从民办非营利性医院回归公立医院序列，恢复公益属性，今后市民到该医院就诊，将享受药品零差率等实惠。 洛阳市妇女儿童医疗保健中心(原洛阳市妇幼保健院)成立于1953年，是我省市级医疗机构中率先成为集妇女儿童系统保健、疾病防治、教学科研为一体的三级妇幼专科医院。 2010年，我市被确定为全国公立医院改革试点城市。2011年，我市对洛阳市妇女儿童医疗保健中心等部分市属公立医院进行了产权制度改革，由政府办公立医院改为民办非营利性医院。（记者 郭瑛/文 徐文波/图） 相关链接： 9月18日，洛阳市妇女儿童医疗保健中心恢复公益属性工作正式启动。 11月20日，洛阳市妇女儿童医疗保健中心召开恢复公益属性动员大会。 11月21日下午，洛阳市妇女儿童医疗保健中心一届六次出资人代表大会召开，出席会议的55名出资人代表全票表决通过了《洛阳市妇女儿童医疗保健中心恢复公益属性实施方案》(审议稿)，一致赞成妇儿中心恢复公益属性，回归公立医院。