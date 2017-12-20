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禁微则易 救末则难
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 典籍典故  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-21 10:00

　　微，细小，指事件的开端；末，指事件的终结。在灾祸发生之初，可以轻易禁绝，到了大祸酿成，就难以挽救了。

　　“禁微则易，救末则难”，出自东汉司徒丁鸿写给汉和帝的奏疏。

　　公元88年，汉章帝刘炟(dá)去世，享年31岁。10岁的太子刘肇继位，是为汉和帝。刘肇继位后，奉养母窦皇后为窦太后。

　　刘肇年幼，窦太后临朝，她的兄弟窦宪、窦笃、窦景等全被安排在重要职位上。窦家兄弟把持朝政，胡作非为，气焰熏天。

　　丁鸿，字孝公，颍川定陵(今漯河市舞阳县北)人，13岁时随名儒桓荣学习《欧阳尚书》，长大后以荫袭封阳陵侯，在阳陵大办学堂，“经学至行”。汉明帝时，他被任命为侍中兼射声校尉，汉章帝时被任命为校书，汉和帝继位后被任命为太常。

　　公元92年，司徒袁安去世，丁鸿接替袁安之位，被任命为司徒。这年，天空出现日食。在古代，日食的出现往往被认为是灾难的象征，是皇帝不修德政、国家出现奸佞之徒所致。

　　丁鸿借机上疏汉和帝，指出：“如今天下远近之人，全都诚惶诚恐，对大将军窦宪唯命是从。新任命的刺史等官员，上任前都要到窦家辞行，尽管已经有皇上赐予的印信，接受过尚书台的任前训令，但没有窦家的首肯，都不敢私自去上任，这是君王威望受损、臣下权势过大的表现。”

　　接着，他谈到本次日食的出现：“人道悖于下，效验见于天，虽有隐谋，神照其情，垂象见戒，以告人君。禁微则易，救末则难……”

　　末了，丁鸿提醒汉和帝：“君王不可以不强，不强则大小官员横行无道，应当趁着天象示警，改正朝政的失误，以回报天意。”

　　上疏后不久，汉和帝就下令收回窦宪的大将军印信绶带，改封他为冠军侯，让他同几个兄弟一起前往各自的封国，到达封国后，窦宪、窦笃和窦景被迫自杀。（洛阳晚报记者 陈旭照）
[ 责任编辑：史戎戎]
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