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“爱心书屋”进山区 知识滋养孩子心
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-21 09:02

孩子们迫不及待地翻看新书

　　18日，为山区学校建立“爱心书屋”的活动来到栾川县，2017年“爱心书屋”系列活动由此正式拉开帷幕，本次活动由市助学济困联合会与中原公益团体联合会共同举办。

　　活动当天，市助学济困联合会常务理事季永平、爱心志愿者白向辉与晚报记者一起，首先来到栾川县秋扒乡中心小学，为该校的孩子们送去500多本图书。校长张忠献介绍，他们将把部分爱心图书放在学校阅览室内，供孩子们免费借阅，与此同时，每间教室后也设有一个图书角，方便学生日常看书。

　　“学校现存的部分课外读物已较为陈旧，这些爱心图书解了燃眉之急。”栾川县狮子庙镇狮子庙小学校长白丽莉笑着说。看到爱心人士们送来的课外读物，狮子庙小学的孩子们迫不及待地翻阅起来。

　　季永平表示，为山区学校建立“爱心书屋”的活动已连续举办5年，累计为100多所山区学校捐赠图书8万余本，其目的就是希望通过图书帮山区孩子们扩展知识面，丰富孩子们的精神生活，让更多的人关注山里的孩子们。“此次我们为栾川县的这两所小学各捐赠了500多本图书，全是适合小学生的课外读物。”季永平说。洛阳市昆仑图书有限公司负责人、爱心志愿者白向辉还向这两所小学各捐赠了80本词典。

　　这个冬天，“爱心书屋”活动还将陆续走进洛宁、伊川和新安，为这些地方的山区学校送去爱心图书，给山里的孩子们建立“爱心书屋”。如果您也热心公益，想为山里的孩子们献出自己的一份爱心，欢迎您与我们联系，联系电话13721684933。（洛阳晚报记者 付璇 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
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