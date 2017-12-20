离婚后发现孩子并非亲生，还有抚养义务吗？

【案例】

没想到，一句玩笑竟然牵出一段婚外情，也让黄亮陷入了痛苦之中。

2012年，黄亮和刘蕊登记结婚，婚后1年多，女儿黄小雅呱呱坠地。为了给女儿创造优越的生活条件，黄亮和刘蕊各自忙于事业，忽视了对感情的维系。3年后，两人攒下一大笔钱，但婚姻关系也走到了尽头。

2016年年初，经多次调解无效，两人协议离婚并商定黄小雅由黄亮抚养，刘蕊每月按时支付抚养费，直至黄小雅成年。当年国庆节，黄亮带女儿参加朋友聚会，一个朋友和他开玩笑说：“看你女儿多漂亮，长得和你一点儿都不像！”原本是一句酒后戏言，黄亮却上心了。回家后，他仔细观察女儿，越看越觉得黄小雅长得既不像前妻也不像自己。第二天，满腹疑团的他带着女儿去做了亲子鉴定，结果证明，黄小雅与他没有任何血缘关系。

“养了这么多年的孩子居然不是自己的，那我还抚养什么啊！”盛怒之下，黄亮立刻找到刘蕊，以女儿黄小雅并非自己亲生为由，要求变更抚养权，并要求刘蕊退还自己抚养黄小雅的费用。

【释法】

河南大进律师事务所谢亮律师：依据我国《婚姻法》的规定，生身父母与子女间的抚养、赡养义务依自然血亲而形成，继父母与继子女间的抚养、赡养义务，依双方是否形成抚养和教育关系而产生；养父母与养子女间的抚养、赡养义务，依收养关系的成立而形成。

本案中，黄亮与黄小雅之间既没有自然的血亲关系也没有法定的拟制血亲关系，因此黄亮抚养黄小雅也就失去了合法的依据，也没有义务再继续抚养黄小雅。

根据《民法通则》的规定：“没有合法根据，取得不当利益，造成他人损失的，应当将取得的不当利益返还受损失的人。”另外，根据最高人民法院的司法解释，在夫妻关系存续期间，一方与他人通奸生育子女，隐瞒实情，另一方受骗而抚养了非亲生子女，其中离婚后给付的抚养费，受欺骗方要求返还的，可酌情返还。

因此，黄亮要求变更黄小雅的抚养权，并要求刘蕊退还自己抚养黄小雅的费用，符合法律规定，但是在婚姻关系存续期间黄亮抚养黄小雅的费用，由于双方不存在债权债务关系，且双方是用共同财产抚养小孩，其各自支出的抚养费金额亦无法计算，因此，黄亮无权要求返还。

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