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洛阳6旬清洁工爱玩打油诗
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-21 08:59

　　郭现奎在工作之余进行创作

　　各种纸片上的诗稿

　　“奇岭怪石一座山，九龙盘踞云栾间……”在隋唐城遗址植物园内，有这样一位老人，掂起扫帚是清洁工，拿起笔成行吟“诗人”。

　　他叫郭现奎，60多岁，伊川县白元乡洁泊寨村人。虽然只有小学文化，但“诗龄”已有18年。劳动之余，他把所见、所闻、所思写成近千首打油诗。

　　1 写在烟盒上的诗歌梦

　　清晨6点半到隋唐城遗址植物园北门，用毛笔蘸水在地上练习写诗半小时后，开始扫马路、擦洗垃圾箱，昨日上午，记者见到郭现奎时，他已把园子的南北主干道打扫得干干净净。

　　聊起打油诗，郭现奎很兴奋。他麻利地脱下手套，从上衣口袋里掏出厚厚一沓零碎纸片，烟盒、旧报纸、废纸片……上面密密麻麻写满了文字。

　　这些打油诗，有五言，有七言，虽在诗境、诗意、诗情、诗韵上都谈不上有很高水平，字词也不一定精准，但基本押韵，读起来朗朗上口，看得出来经过了作者的反复吟咏、精雕细琢。其内容，多是植物园四时美景和人生感悟，比如，“桥上三五人，谈笑论诗文。两岸杨柳青，水中鱼成群。”“满枝小铃铛，为有自浓香。藏叶远不见，芬芳引人往。”……

　　2012年，郭现奎在隋唐城遗址植物园当起花农和清洁工，在劳动之余，他就把植物园的景色写成打油诗。

　　“主要是受到植物园内灯柱上的古诗词启发。”郭现奎说，他每天干活时读着李白、刘禹锡等人的诗词，感觉特别美，也想学着写，写好了就念给工友们听，大家都笑称他“诗人”。

　　2 自称“打工佬”，写诗18年

　　其实，郭现奎开始写诗是在1999年。在老家上班的工厂倒闭后，他跟着外甥去上海打工。住在低矮的工棚里，夏天闷热难耐，冬天潮湿阴冷，这让他对生活有了很多体悟。

　　郭现奎在厂子周边闲逛时，发现门卫室一位老人总在读书、看报、写东西。出于好奇，他就去找老人聊天。

　　老人是一名退休干部，很爱看书、写诗，写的都是身边的人和事。跟老人在一起时间久了，郭现奎也学着编起了打油诗，写自己的打工生活，记录打工者的喜怒哀乐，好多诗被工友传唱，为枯燥的劳动增添了乐趣。他给自己取笔名为“打工佬”。

　　在2012年离开上海时，郭现奎写的打油诗已有400多首，他把这些打油诗手稿带回了洛阳。

　　3 一直写下去，梦想出诗集

　　“江南风光缀洛阳，叠石瀑布翠竹墙。花草满园游人醉，小河流水鸟蛙响……”在植物园内，郭现奎把自己的得意之作用大号毛笔蘸水写在地上，引来不少游客旁观。当大家得知他是园子的清洁工，文化程度不高但坚持写诗后，无不赞赏。

　　郭现奎说，游客的赞赏给了自己很大的鼓舞，但自己写了这么多年，也不知道好不好，很希望能得到专业诗人的指导。

　　他说，有一位大姐看到他的打油诗后很感兴趣，就把手稿拿回家，帮忙分门别类地进行整理，又找人打印出来，前前后后忙了一个多月。

　　“我们素不相识，她却这么帮我，这更坚定了我写下去的信心。有机会的话，我想把写成的近千首打油诗变成铅字，出版成书。”郭现奎说。（洛阳日报记者 常书香 文/图）
[ 责任编辑：史戎戎]
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