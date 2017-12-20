摩托车惯偷“炫技”被民警盯上

看看这辆摩托车是您的吗 （警方供图）

昨日，重庆路派出所民警给记者说了一件事儿：一男子没用车钥匙就把摩托车骑走，停车后用脚堵住排气管，强行让摩托车熄火。民警看到这些蹊跷举动后暗中跟踪该男子，得知这辆摩托车是他偷来的。

18日19时许，重庆路派出所民警开车经过武汉路与乐业路交叉口时，发现一男子行为异常——对方走向一辆停在路边的摩托车时四处张望，见没人注意就迅速骑上车。奇怪的是，虽然摩托车上没插车钥匙，但该男子只按了一下电打火按钮，车就发动起来了。

民警顿生疑心，开车跟在男子身后，但很快被对方发现。“那个男子骑着摩托车加速离开，想要摆脱我们，我们一直开车紧跟着他。”重庆路派出所治安管理大队二中队中队长张盈良说，对方骑车进入南华路附近一小区后，用脚堵住摩托车的排气管出气口，强行让车熄火，随后躲进一栋居民楼内，民警见状赶紧跟了进去。

“我们核查该男子的身份信息后得知他姓叶，今年38岁，此前因盗窃摩托车4次入狱，今年11月5日刚刑满释放。”张盈良说，经审讯，叶某承认这辆摩托车是他几天前在天和苑小区偷的，摩托车的电打火开关保险丝被他破坏后，不用车钥匙就能发动。

目前，叶某已被警方刑拘。重庆路派出所正在寻找被盗摩托车的车主。

这是一辆黑色的燃油助力摩托车，车坐垫是银色的，没有明显品牌标识，被盗地点是涧西区天和苑小区。如果您是该车车主，可携带摩托车相关手续，到重庆路派出所治安管理大队登记认领或者拨打64087110联系办案民警。（洛阳晚报首席记者 牛鹏远 通讯员 任浩）