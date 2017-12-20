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栾川县庙子镇卡房普洛斯小学：新楼新餐厅 师生都开心
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-21 08:53

　　宽敞的楼道、明亮的教室、干净的食堂……走进栾川县庙子镇卡房普洛斯小学，最引人注目的是一栋崭新的四层教学楼。

　　“新教学楼的第二至第四层除教室外，还有美术室、阅览室、活动室等，第一层是学生餐厅，可供全校200多名学生同时就餐。”学校副校长孟萌说。在新教学楼建成之前，200多名学生挤在两栋两层小楼里上课，条件十分简陋。

　　2015年，通过洛阳市老区建设促进会和栾川县老区建设促进会牵线搭桥，由普洛斯投资(上海)有限公司捐资80万元、栾川县财政配套120万元的新教学楼开工建设，并于今年7月正式投入使用。

　　弃“旧”换“新”，孩子们的感触也不少。“以前没有餐厅，每到开饭时，我们就蹲在校园里吃饭。现在新教室宽敞明亮，还有餐厅，再也没有以前那些烦恼了。”六年级学生汤盼盼开心地说。

　　在硬件设施不断完善的同时，该小学也着力提升教师队伍的综合素质。如今，在学校的10多名教师中，年轻人占了多数。

　　随着教学条件越来越好，现在不仅是庙子镇，就连陶湾镇的村民也愿意把孩子送到该校就读。“硬件改善了，我们就可以把更多精力放在学生的素质培养上。”孟萌说，现在学校组建了轮滑、美术、舞蹈、音乐等课外兴趣小组。学校还将进一步开展丰富多彩的文艺、体育等活动，让学生真正得到全面发展。（洛阳日报记者 戚帅华）
[ 责任编辑：史戎戎]
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