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冬季安全用气 养成这些习惯
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-21 08:41

　　冬季是燃气泄漏事故易发期，昨日，市安全生产监督管理局、市燃气市场管理办公室、洛阳新奥华油燃气有限公司、洛阳日报社联合开展的“燃气安全用气知识进万家”活动启动后，引发不少关注。目前，洛阳新奥华油燃气有限公司加紧在城中村、社区等进行居民用气安全检查工作，并通过展板海报等形式，向居民宣传安全用气常识。

　　该公司相关负责人介绍，冬季气温低，居民家中用燃气做饭、取暖、洗澡次数明显增加，且冬季窗户密封较严，易造成用气事故。根据工作人员近来实地检查经验，建议养成以下用气习惯：

　　-注意开窗通风

　　冬季居民家中开窗时间短，若用气不注意，易造成室内聚气，有安全隐患。

　　-不要私搭乱接

　　私搭乱接燃气管、器具等，易造成漏气事故发生，因此不要自行安装、拆卸、改装、迁移燃气设施。

　　-不要包裹覆盖燃气设施

　　若用户对燃气管、器具等设施进行包裹、覆盖，一旦管网接头处出现漏气将难以发现。燃气用户不应在燃气阀门及燃气表前总阀门附近堆放杂物、在燃气表上悬挂杂物，燃气具上方和周围不可摆放易燃物。

　　-尽量少用燃气炉取暖

　　在一些城中村及城市边远地区居住的居民，因家中尚未供热，有的用户采用在家烧燃气炉的方式取暖，这种方式易造成室内缺氧，也存在火灾隐患，建议尽量少用。

　　-选用强排式燃气热水器

　　直排式燃气热水器会将废气或未充分燃烧的燃气直接排在室内，若气体达到一定密度，易出现事故，因此要选用强排式燃气热水器。

　　-老人用气多留心

　　家中有老人用燃气做饭时，要确保开火时老人不要离开灶台，以免因烧干、油着火、食物溢出等造成危险情况。

　　-灶前阀要关闭

　　一些用户做完饭，习惯仅关闭灶具开关，不关闭灶前阀，若燃气软管出现老化、裂缝，就会发生漏气，因此每次做完饭要保证灶前阀关闭。

　　用户可采用“一闻、二看”的方式，进行燃气安全自查。“一闻”是闻到一种类似臭鸡蛋的气味，就是有可能发生了燃气泄漏；“二看”是用户经常用小毛刷蘸洗洁精水对室内燃气管道上的阀门、软管等燃气设施的连接处进行检查，如有连续起泡现象即为燃气泄漏。

　　用户一旦发现燃气泄漏，应立即关闭灶具开关、灶前阀及总阀门，开窗通风，不使用任何用电设备及明火，到室外致电洛阳新奥华油燃气有限公司24小时服务热线：95158。（洛阳日报记者 赵佳 通讯员 杨于野）
[ 责任编辑：史戎戎]
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