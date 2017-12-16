勇做标准制定者 提升行业话语权——中船重工七二五所摘得全国质量奖启示之五

一流的企业卖标准。

尽管地处中原，但从七二五所诞生的一项项标准，都是国内首创、国际一流。

——9月15日，七二五所参与起草的《船舶及海上技术防污漆阻力降低性能试验方法-转态转鼓法》国际标准提案获得批复立项，该标准填补了国际空白，是我国第一项防污漆测试国际标准，也是我国制定的第一项涂料类测试的国际标准；

——11月1日，七二五所主编的两项国家标准GB/T 34677-2017《水下生产系统防腐涂料》和GB/T 34681-2017《色漆和清漆涂料配套性和再涂性的测定》获批发布，打破了传统依靠经验采用简单目视检查无标可依的局面，为水下生产设备安全平稳运行提供了保障；

——同时，七二五所还是我国第一套获国际海事组织批准、世界上唯一获得九大权威船级社认证的船舶压载水管理系统核心技术与相关检测标准的研究与制定者……

近年，集装箱船一直朝着大型化方向发展，载货量的增长，使得舱口部位受力倍增。由于钢板长期处于高应力状态，造船时不得不靠增加钢板厚度增强其耐受力，但高强度钢并非“一用就灵”——钢板发生脆性断裂的可能性大大增加。

为此，国际船级社协会专门成立工作组，研究高强钢超厚板止裂性能评价方法，其制定的“统一要求”，将被会员船级社作为共同标准统一执行。

看似普通的技术标准之争，背后却是数以亿元计的利益博弈。

我国在此研究领域尚属空白。中国船级社为此找到七二五所，事关国家利益，所长马玉璞当即决策：此仗必打，打则必胜！

没有国家立项，七二五所就自己立项；没有项目经费，七二五所就自己筹集资金。一支平均年龄三十出头、技术专长涵盖断裂控制等多个专业方向的年轻科研队伍迅速组建起来，大家一头扎进实验室，没日没夜地干。

2012年3月21日，中国船级社提交的由七二五所自主研究制定的船用高强钢超厚板止裂性能评价方法，获得各国船级社认可并通过，写入国际船级社协会统一草案，打破了某国在全球的独家垄断，中国在该技术领域从此拥有了世界话语权。

每个标准的诞生，都是一个七二五所敢于到世界前沿竞争的故事；一个个标准的发布，则见证了七二五所科技研发实力的日渐雄厚。如今，该所主持编制的国家标准、国家军用标准及船舶行业标准等，已经发布或报批待发布的总计超过400项。

2013年6月1日，由七二五所主编的有色行业标准《铝-钢复合过渡接头》正式实施。这项标准，是该所首次在船舶行业以外主持编制并发布实施的行业标准，有力推动了铝-钢复合过渡接头产品在电解铝行业中的应用。

走进七二五所，4个国家级检测认证中心的铜牌格外醒目——中国船舶重工集团公司第七二五研究所检测与校准中心(国家认可委认证实验室CNAS)、中国船舶工业船舶材料检测中心(CMA)、船舶材料验证试验中心(CCS)、海军装备舰船材料检验中心(海军装备部)。

4块铜牌告诉世人：经过七二五所的检测、校准或试验并达标合格，相关材料、产品、设备便可进入船舶领域、进入中国船级社或进入海军。

俗话说得好，没有金刚钻，别揽瓷器活。

2017年，集装箱船用高强度止裂钢技术国际研讨会在七二五所隆重召开。手握“金刚钻”的七二五所，继续书写“中国创造”的传奇。（洛阳日报记者 赵志伟 张锐鑫）