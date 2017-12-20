洛阳一平台入选省工业云示范平台

记者昨日从市工信委获悉，近日省工信委公示了2017年河南省工业云示范平台名单，共有12个平台入选，其中包括我市中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司的“耐火材料行业云服务平台”。

“耐火材料行业云服务平台”是一个以耐火材料全行业新产品设计、开发及生产过程管理、公共技术服务为主体内容的云技术服务平台。该平台通过对大数据进行处理分析，可为企业、行业、国家管理部门提供决策支持，节省行业内各企业信息化建设的成本，为企业的转型升级提供保障，推动并引领行业由生产型制造模式向服务型制造模式转变。

据了解，对于已认定的省工业云示范平台，在申报省先进制造业发展专项资金时我省将优先予以支持，对符合条件的软硬件投资给予补助，组织省信息化专家给予技术指导，并通过多种渠道加强对平台的宣传推广。（洛阳日报记者 孙小蕊 通讯员 刘湘龙）