今明两天洛阳天气晴好 气温继续上升

接连刮了几天大风，我市的空气相对湿度一直在10%上下徘徊，洗脸不用擦，一会就干了，有网友感叹：“可不可以只‘风干’我的忧伤，别‘风干’我的脸？”

昨天12时45分，市气象台继续发布大风蓝色预警信号称，未来24小时内，除栾川外，我市大部分地区将出现5级左右的西北风，阵风6级到7级。

风继续吹，阳光也继续“上岗”，今明两天依旧是晴朗的好天气，气温也会继续上升，既然盼不到雨雪，不如尽情感受冬日暖阳吧！

市气象台预计：今天晴天间多云，偏南风2级到3级，气温-2℃到13℃；明天晴天转多云，偏西风3级左右，气温-3℃到13℃。

明天就是冬至了，古人对冬至的说法是：“阴极之至，阳气始生，日南至，日短之至，日影长之至，故曰‘冬至’。”这一天，太阳直射地面的位置到达一年中的最南端，几乎直射南回归线，是北半球各地一年中白昼最短的一天。

我国古代对冬至很重视，曾有“冬至大如年”的说法，由周到秦，以冬至日为岁首一直不变。至汉代依然如此，《汉书》有云：“冬至阳气起，君道长，故贺……”也就是说，人们最初过冬至，是为了庆祝新一年的到来。

此外，冬至开始“数九”，冬至日也就成了“数九”的第一天。冬至日后，大地每天散失的热量仍旧大于接收的热量，呈现“入不敷出”的状况。到了“三九天”，大地积热最少，温度最低。此时，如果有冷空气的影响，天气就更为寒冷。待过了这个“冷锋”，天气才会渐渐变暖，因此有“冷在三九”之说。另外，“九九”一般在农历一月、二月，此时，我国大部分地区已入春，因此有“九九艳阳天”的说法。

说了这么多，小记想考考您：“一九二九不出手，三九四九冰上走……关于数九寒天的顺口溜，您还记得吗？”（洛阳晚报记者 范瑞 通讯员 禹东晖）