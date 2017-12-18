一位小伙儿给一位74岁的老人让座，老人很感动，给小伙儿画了一幅头像速写，以表感谢。

小伙儿让座，源于一种善良，也给其他乘客作了一种良好的示范；老人画头像速写，让这种文明与善良，形成了良性的互动。

毕竟，每位乘客都可以按照“先到先得”的规则，享有坐下的权利，让座只是一种道德义务而非法律责任。可是，有些人把这种道德义务，当作一种道德必须，变得理直气壮起来，逼人让座的事儿时有发生，甚至因让座引发矛盾，不惜大打出手。这就让一些原本应该得到体谅与帮助的人，变得不那么可爱，也让主动让座的人寒心。

一旦让座者和被让座者之间产生隔阂，文明与善良的传播就会受阻，最终影响的是社会的文明。因此，小伙儿让座让出了爱，老人画速写则让这份爱加倍，更令人欣慰。文明不是逼出来的，一定是一种文明唤醒另一种文明，一份善良唤起另一份善良，一份爱唤起另一份爱，只有这样良性的互动，才会激发更多人付出更多的温暖和善意。

也正因为如此，前段时间，武汉3岁男童和医生互相鞠躬的照片，深深打动了无数人。一句感谢、一次鞠躬、一个微笑往往并不难，却能让善良、文明加速传递，善良是对善良最好的报答，文明是对文明最好的补偿，而最终受益的将是我们每一个人。（谢梦思）