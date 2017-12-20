聊聊“方便”事 “厕所革命”，更需文明助力

“厕所革命”持续推进，我市公厕不仅增了量，也提了质。公厕的设施配备、环境布置不断升级。除了常规的厕纸、洗手液、空调，有的公厕里还设有儿童坐便器、小便池、洗手台，婴儿床、婴儿座椅等设施，这种被称为“第三卫生间”的公厕兼具残疾人卫生间的作用，坐便器旁还装有报警按铃，残疾人如厕时一旦遇到问题，可以按铃呼救，工作人员会第一时间抵达帮忙……

硬件不断完善，服务不断提升，使游客的体验更舒适，让市民有了实实在在的获得感。不过，我们也应该看到，“厕所革命”不只是厕所数量的“革命”、设施配备的“革命”，还是如厕文明、市民素养的“革命”。

世界厕所组织发起人杰克·西姆说：“看一个城市的文明程度，最好去看它的公厕。公厕怎样，城市文明就怎样。”厕所不仅是旅游与生活的“必需品”，还是城市文明的一面镜子。“厕所革命”不只要革除脏乱臭的如厕环境，还要革除不文明的如厕行为。

就像一个人，衣服再怎么光鲜亮丽，如果举止粗鲁、谈吐低俗，就让人心生厌恶，不愿靠近。厕所也一样，即使装修再豪华、设施再齐备，如果使用厕所的人便后不冲水、手纸用完后随意丢、破坏厕所设施、在厕所里涂鸦……厕所的环境立马会大打折扣。很多人出国旅游时，羡慕一些国家公厕整洁，却没有意识到，这种整洁，与文明如厕习惯密不可分。

因此，“厕所革命”是相关部门的事，更是游客和市民不容推卸的责任。每个人都应参与其中，改掉如厕陋习，养成文明如厕的良好习惯，成为文明如厕的传播者、实践者。

文明如厕，既干净了自己，又方便了别人。当维护厕所卫生成为更多人的行为习惯，成为一种公共自觉，带来的是“厕所革命”的进步，更是社会文明的整体进步。(洛阳晚报新闻观察员 洛谭)