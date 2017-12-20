洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

聊聊“方便”事 “厕所革命”，更需文明助力
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-21 08:28

　　“厕所革命”持续推进，我市公厕不仅增了量，也提了质。公厕的设施配备、环境布置不断升级。除了常规的厕纸、洗手液、空调，有的公厕里还设有儿童坐便器、小便池、洗手台，婴儿床、婴儿座椅等设施，这种被称为“第三卫生间”的公厕兼具残疾人卫生间的作用，坐便器旁还装有报警按铃，残疾人如厕时一旦遇到问题，可以按铃呼救，工作人员会第一时间抵达帮忙……

　　硬件不断完善，服务不断提升，使游客的体验更舒适，让市民有了实实在在的获得感。不过，我们也应该看到，“厕所革命”不只是厕所数量的“革命”、设施配备的“革命”，还是如厕文明、市民素养的“革命”。

　　世界厕所组织发起人杰克·西姆说：“看一个城市的文明程度，最好去看它的公厕。公厕怎样，城市文明就怎样。”厕所不仅是旅游与生活的“必需品”，还是城市文明的一面镜子。“厕所革命”不只要革除脏乱臭的如厕环境，还要革除不文明的如厕行为。

　　就像一个人，衣服再怎么光鲜亮丽，如果举止粗鲁、谈吐低俗，就让人心生厌恶，不愿靠近。厕所也一样，即使装修再豪华、设施再齐备，如果使用厕所的人便后不冲水、手纸用完后随意丢、破坏厕所设施、在厕所里涂鸦……厕所的环境立马会大打折扣。很多人出国旅游时，羡慕一些国家公厕整洁，却没有意识到，这种整洁，与文明如厕习惯密不可分。

　　因此，“厕所革命”是相关部门的事，更是游客和市民不容推卸的责任。每个人都应参与其中，改掉如厕陋习，养成文明如厕的良好习惯，成为文明如厕的传播者、实践者。

　　文明如厕，既干净了自己，又方便了别人。当维护厕所卫生成为更多人的行为习惯，成为一种公共自觉，带来的是“厕所革命”的进步，更是社会文明的整体进步。(洛阳晚报新闻观察员 洛谭)
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]用支付宝缴医保费却查不到医保信息？
  • ·[健康]空腹不该做的15件事，看着这份清单就全知道
  • ·[健康]你有所不知：碳酸饮料对牙齿带来永久的伤害！
    		•
    走遍相似的都市 难忘那些特色独具的村落
    走遍相似的都市 难忘那些特色独具的村落
    走遍相似的都市 难忘那些特色独具的村落
        去年，一部记录20位匠人手艺生活的纪录片《了不起的匠人》，讲述温暖的匠人和执着的匠心，引来如潮好评。
  • ·60后夫妇 自驾游美国
  • ·各派火锅 哪一锅是你的菜
  • ·平时用不到 出门帮大忙
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 2020年，洛阳将添两条高速公路
  • 洛阳市规模最大公租房小区靓姿初现
  • 李亚鹏来洛阳啦!
  • 洛阳638名驾驶人涉及驾驶证逾期未换证...
  • 前11个月，洛阳市开工亿元以上重大项...
  • 洛阳这30家单位存在消防安全隐患被曝光
  • 国内首台全自动锂电池检测机将在洛问世
  • 嵩县车村镇：居民喜迁新居乐融融
  • 洛宁魁星楼（探寻河洛百座古建筑）
  • 轨道交通电源系统“肾脏”将有“洛阳造”
    		•
    百姓呼声
    君河湾学校设计已完成，待拆迁完毕可开建
    邙山体育公园什么时候竣工？本月底前！
    精彩图片
    新区兴洛湖生态公园芳...
    “鸟叔”和他的金鸡梦
    年内洛阳将有2100余台...
    洛阳市第九届少数民族...
    精彩热帖

    磨刀人

    爱心书屋来了

    银杏仙庄温泉采风

    北海老街
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605