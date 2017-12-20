洛阳市规划领域“机动式”巡察工作启动

昨日召开的全市规划领域“机动式”巡察工作动员部署会议透露，市委将派出5个巡察组，采取“一托N”的方式，集中一个月左右时间对全市规划领域开展巡察。

此次巡察将重点对市规划局党组开展专项巡察，对各县(市)区(含高新区、伊滨区、龙门园区)及市规划委员会其他成员单位进行延伸巡察。

会议指出，此次巡察既是一次专项巡察，也是市委贯彻落实党的十九大精神，围绕创新巡察方式、构建上下联动监督网探索开展的一次“联动巡察”和“机动式”巡察。市委巡察办和各巡察组要坚持政治巡察定位不动摇，发挥灵活优势，坚决把这次巡察任务完成好。

会议强调，巡察必须坚持问题导向，聚焦重点事、重点问题、重点对象，突出重点不泛化，紧盯问题不散光，做到精准聚焦。既要把握巡察工作规律，坚持依规依纪；又要拿出超常举措，创新方式方法，做到精准发力。要做足准备工作、体现机动灵活、坚持开门巡察，确保在有限时间内有效破解问题，做到精准有效。要各方联动、形成合力，真正通过巡察的“政治扫描”发现问题、推动改革、促进发展。

市委常委、市纪委书记赵会生参加会议并讲话。（洛阳日报记者 李三旺 通讯员 杨伟峰）

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“三个聚焦”

聚焦重点事重点关注党的十九大精神在规划领域的学习宣传贯彻及规划政策落实情况；市委关于规划工作决策部署的落实情况；规划工作主体责任和监督责任落实情况，特别是市、县两级规委会及成员单位的责任落实情况；规划性质变更、容积率调整、违章建筑治理等群众关注事项方面的情况，以及其他规划编制、审批、管理、执行环节的问题。

聚焦重点问题对照“六项纪律”和规划各项政策法规规定，着力发现七个方面问题：对规划工作重视不够，贯彻落实中央、省、市规划政策及决策部署不到位，违反规划法律法规，未批先建、违规审批、随意变更等规划领域违规违纪违法问题；规委会职能作用发挥不到位，违反规划程序流程，规划不科学、不协调，规划浪费问题；在规划审批、规划变更、容积率调整等环节中，权力寻租、以权谋私、行贿受贿等违反廉洁纪律问题；执法不严、履职不力、失职渎职，造成所辖地区违法建设、违章建筑滋生蔓延等问题；在规划职能行使中，不作为、乱作为，损害群众利益问题；在规划工作中，落实中央八项规定精神不力，搞官僚主义、形式主义、享乐主义和奢靡之风等问题；市委要求了解规划领域的其他问题。此外，对市规划局党组开展巡察，除了关注以上几个方面的问题，还将关注和了解班子战斗力、机关党建、干部选拔任用、工作作风、纪律执行等方面的情况与问题。

聚焦重点对象紧盯“关键少数”，发现问题、解决问题，主要是全市规划系统党组织及其领导班子成员；各级规委会成员单位党组织主要负责同志及分管同志；规划系统规划编制、审批、管理等关键岗位负责同志。此外，把涉及棚改任务较重的部分市直单位作为重点延伸单位，着力发现和查找深层次问题。 (三旺)