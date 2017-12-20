2020年，洛阳将添两条高速公路

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未来，从新安县开车去伊川县将多一条新路线。昨日，《洛阳晚报》记者从洛阳市组团高速新安至伊川段(连霍二广高速联络线)和渑池至淅川高速公路(渑池至洛宁段)开工动员会现场获悉，这两条高速公路将于2020年12月建成通车。

两条新高速公路将经过哪儿，要建成啥样？记者带您抢先看一看。

组团高速新安至伊川段

将在洛阳西南部形成第二绕城高速

别名：连霍二广高速联络线。因为连接起了连霍高速公路和二广高速公路，因此，这条高速公路又被称为连霍二广高速联络线，是我省高速公路网规划新增的11条规划路线之一。

规划路线：起点位于新安县铁门镇附近，经过宜阳县盐镇乡、柳泉镇、莲庄镇、锦屏镇、赵保镇、白杨镇和伊川县高山镇、平等乡、白元镇、白沙镇，终点与二广高速相交。

项目概况：该段高速公路全长81.34公里，概算投资95.26亿元。

采用双向四车道高速公路标准建设，路基宽26米，设计时速为100公里，建成后预计年平均日交通量可超过1.5万辆小客车。

项目设计：拟建设特大桥4座、大中桥26座、涵洞43道、互通式立交10处、分离式立交17处、天桥21座、通道66道、隧道3座，还有2处服务区和2处养护工区及1处监控分中心、6处匝道收费站。

计划工期：36个月，拟定于2020年12月建成通车。

建设意义：该项目建成后将在洛阳市西南部形成第二绕城高速，提高周边路网效率，缓解洛阳市高速过境的交通压力。同时，加强洛阳市区与偃师、伊川、宜阳、新安、孟津、吉利六个组团的产业承接、交通连接、生态对接，提升洛阳市副中心城市区位优势。

渑池至淅川高速公路(渑池至洛宁段)

将成为豫西北地区快速运输通道

规划路线：总体呈南北走向。起点位于三门峡市渑池县境内，北接规划的渑垣(渑池至山西垣曲)高速并与连霍高速交叉，向南经渑池县果园工贸区、洛宁县河底镇、宜阳县三乡镇，在洛宁县城郊乡温庄村北部与已建成通车的郑卢高速相接，到达终点。

项目概况：该段高速公路是省政府批准的新增高速公路规划项目之一。路线全长约40.112公里，概算总金额58.61亿元。其中，洛阳境内路线长23.725公里。按双向四车道建设，主线设计时速为100公里，路基宽26米。

项目设计：拟建设特大桥2座、大桥16座、隧道1座、互通式立交5处、铁路交叉3处、分离式立交4处、天桥9座、通道21道、涵洞17道，还有1处服务区和1处养护工区及1处路段管理中心，4处匝道收费站。

全线桥梁和隧道占总里程的比例为42.2%，最大桥墩高度为93米，钢结构最大跨径达120米。

计划工期：36个月，拟定于2020年12月建成通车。

建设意义：该项目建设完成后，将成为连接豫西地区南北向的公路运输快速通道。同时，还与区域内其他高速公路、国道、省道连接成网，形成区域内较为完善、高效的高等级公路运输体系。为促进沿线区域经济社会发展和脱贫攻坚打下良好基础，有利于带动区域矿产和旅游资源开发。

两个项目

均采取“PPP”模式建设和运营

市交通局相关负责人介绍，这两个项目均采取“PPP”模式进行建设和运营，即由社会资本主导运作，政府负责监管与程序合规，各司其职、权责明晰。

其中，洛阳市组团高速新安至伊川段，采用“省属企业+地方政府”合作的新模式。由河南省收费还贷高速公路管理有限公司与中国中铁股份有限公司出资组建项目公司，对项目投资、建设及运营进行全方位管理。

在渑池至淅川高速公路(渑池至洛宁段)项目中，河南省收费还贷高速公路管理有限公司、中国中铁股份有限公司等10家单位共同组建的联合体进行投资建设，高速公路所在地市、县政府提供批复概算投资20%的资金补助和“净地”。 （洛阳晚报记者 智慧）

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未来，从洛阳自驾到神农架、武当山更便捷了

全长112公里的湖北十堰至河南淅川高速公路12日开工建设。这条高速公路将连通河南、湖北多个风景名胜区，带动沿线区域生态文化旅游产业发展。

湖北十堰至河南淅川高速公路12日在湖北丹江口市举行开工仪式。这条高速公路是连接福银高速与沪陕高速的快捷通道，路线起于福银高速丹江口市丁家营镇，经河南淅川县，止于沪陕高速西峡县互通。

据介绍，率先动工的湖北段总长42.5公里，由中交二航局、湖北交投等机构组成联合体，采取“BOT”模式投资建设，总投资额约63亿元，建设期48个月。

中交二航局项目部负责人介绍，十堰至淅川高速公路途经的鄂西豫西地区属国家秦巴山集中连片特困地区。高速公路建成后，将连通洛阳及三峡库区、丹江口库区、神农架、武当山等名胜区，成为山区精准扶贫、精准脱贫的重要基础保障。（新华社）