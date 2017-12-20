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李亚到嵩县调研脱贫攻坚、新型城镇化等工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-21 08:18

　　昨日，市委书记李亚到嵩县调研脱贫攻坚、新型城镇化等工作。他强调，要深入学习贯彻党的十九大精神，致力建设豫西山水生态城，坚决打赢脱贫攻坚战，确保党的十九大精神落地生根。

　　调研期间，李亚先后前往嵩县玉皇山森林公园、德亭镇等地，详细了解生态保护、中心镇特色镇建设等情况。他指出，要坚持规划引领，围绕特色做文章，实现以水“润”城、以绿“荫”城、以文“化”城。

　　在奇乃尔艾草扶贫产业基地，李亚鼓励企业履行好社会责任，创造更多就业岗位，带动贫困户稳定脱贫。在新落成的德亭镇德福苑易地扶贫搬迁社区，李亚看望了搬入新居的贫困户，走访了社区便民服务中心，要求工作人员把党的脱贫政策落实落细。李亚又随机来到徳亭镇中心幼儿园，叮嘱工作人员要把贫困地区幼儿教育抓好抓实。李亚还实地察看了陆浑水库生态环境治理情况，要求把陆浑水库生态区保护好、建设好。

　　昨日下午，李亚主持召开座谈会，听取嵩县城乡总体规划编制情况汇报。李亚指出，要打好新型城镇化这张牌，全面提升城乡规划建设管理水平。一要坚持规划引领，建设豫西山水生态城。坚持“多规合一”，抓好城市风貌、城市景观、城市天际线和建筑色彩规划，抓好陆浑水库生态修复，完善规划审议制度，确保一张蓝图绘到底。二要突出产城融合，打造绿色发展示范区。加快传统采矿业转型升级，做大做强新材料、文化旅游等产业，大力培育骨干企业、龙头企业，抓好非公经济发展，不断壮大县域经济。三要彰显生态优势，建设生态涵养区。牢固树立社会主义生态文明观，统筹做好“林”“水”“文”文章，推进全域绿化，落实河长制湖长制，加强文化遗产和美丽乡村保护利用，建设洛阳南部生态涵养区。四要加强基础能力建设，提升综合承载力。着力推进道路建设，加快水、电、气、暖等基础设施和公厕、小游园建设，提升城市精细化管理水平。五要坚持以人为本，推进人的城镇化。紧盯宜居目标，合理布局建设公共服务设施，更好满足人民日益增长的美好生活需要。六要强化项目抓手，真正把规划变为现实。谋划实施一批重大产业、基础设施和民生项目，推动项目早建成早惠民。

　　李亚强调，要把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程，正视问题强化攻坚意识，围绕精准施策求实求效，以作风攻坚促脱贫攻坚，紧盯目标任务稳扎稳打，通过转变作风推进党的十九大精神进村入户、推进党的脱贫攻坚政策落实落细、推进精准扶贫精准脱贫各项举措落地见效，坚决打赢脱贫攻坚战。要按照新时代党的建设总要求，突出政治建设、抓好思想建设、夯实基层基础、持续正风肃纪，推动基层党建工作全面进步、全面过硬。

　　市领导刘宛康、杨廷俊、王琰君参加相关活动。 （洛阳日报记者 李东慧）

>>>>李亚活动报道集
[ 责任编辑：史戎戎]
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