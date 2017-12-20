洛阳市法治政府建设领导小组召开全体会议

昨日，市委副书记、市长刘宛康主持召开全市法治政府建设领导小组全体会议，深入学习贯彻党的十九大关于法治政府建设的各项要求，传达学习全省法治政府建设工作电视电话会议精神，总结我市法治政府建设工作，安排下步相关工作。 近年来，我市加快完善法治政府建设顶层设计，最大限度减少审批事项，积极推行“双随机、一公开”监管制度，完善重大决策合法性审查机制，建立健全政府法律顾问制度和公职律师制度，健全科学、民主立法工作机制，逐步推行行政执法全过程记录制度，探索建立乡镇法制办公室，法治政府建设工作步入提速换挡、良性发展的快车道。 会议强调，要提高站位、主动担当，切实增强加快法治政府建设的责任感紧迫感，切实把学习贯彻党的十九大精神与学习贯彻全省法治政府建设工作电视电话会议、市委全会精神结合起来，自觉坚定地把加快法治政府建设的责任扛在肩上、抓在手上、落到实处。要紧盯目标、突出重点，认真谋划和推进2018年法治政府建设工作，以党的十九大精神为引领，认真落实上级部署，突出重点、科学谋划，认真抓好政府职能转变、“放管服”改革、政府立法、重大行政决策等重点工作，推动法治政府建设取得新成效。要聚焦问题、补齐短板，全面提升依法行政水平，牢固树立问题导向，围绕“奉法”“有法”“守法”“执法”“服法”等五个关键环节，强化措施，认真改进，不断提升法治政府建设水平。 会议还原则通过了《洛阳市法治政府建设领导小组工作制度及成员单位职责分工》，要求修改完善后提交市委研究。（洛阳日报记者 申利超）