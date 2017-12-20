洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

公路修到家门口，看到致富新希望
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-21 08:28

　　人物档案

　　姓名：陈占群

　　年龄：35岁

　　身份：宜阳县香鹿山镇砖古窑村村民

　　对未来的美好期待：

　　都说“要想富，先修路”，现在政府把路给咱修到家门口了，咱的致富路也越来越宽。我计划来年把西瓜的种植面积扩大，农闲的时候再去打个工，争取早日摘掉贫困户的帽子。

　　过去一到卖瓜季，天天三更起午夜回

　　宜阳县香鹿山镇砖古窑村是一个相对闭塞的村落，村民以种植西瓜、小麦为主。35岁的陈占群是村里的贫困户，种了4亩西瓜，每年能收入1万多元，但是，每次卖瓜都让他很发愁。

　　“每年我和媳妇开着拖拉机进城卖瓜，从村里到市区，一趟就得走两三个小时，卖了十几年瓜，那个把月真是熬过来的，几乎天天三更起午夜回。”陈占群说。

　　“村里的路基本都是一段水泥路一段土路，一到下雨天拖拉机就出不去，眼看着西瓜烂在地里干着急。”陈占群说，他今年夏天就因为路不好耽误了卖瓜，直接损失了近5000元。

　　现在来市区串亲戚，40分钟就到了

　　日前，陈占群指着家门口一条崭新的水泥路对记者说：“现在好了，我们前两天去市里大姐家串亲戚，路上只用了40分钟。”

　　大姐家住高新区，离他卖瓜的地方不远，顺着门前的新路，他可以直接到达高新区辛店办事处。

　　“我过两天计划开着拖拉机体验一下，明年夏天再去市区卖瓜，估摸着一天能跑俩来回。”陈占群说，这条路让他看到了脱贫的新希望，他准备在村里再租几亩地，扩大种植规模，争取早日摘掉贫困户的帽子。

　　项目18公里长道路带来致富新希望

　　“出行是方便多了，要是能装上路灯就更美了。”陈占群的妻子叶娟娟笑着说。

　　叶娟娟的梦想很快就要实现。砖古窑村村委会主任郑小海说，村里已经争取到了一个光伏发电站项目，年后将在村里建设太阳能发电装置，首先就要在路上加装路灯，多余的电还能并网销售。

　　郑小海说，以前村里路不好，连农产品外运都成问题，现在路通了，村里还吸引了一个加工业投资项目，这就是村民致富的新希望。

　　这条路就是由宜阳县承建的香鹿山镇北环线村道，全长18公里，路基宽6.5米，于今年11月10日正式竣工。沿线串起了北留村、樱桃沟村等17个村，该路也将高新区与宜阳县、新安县连为一体，成为我市“一中心六组团”发展战略的重要支撑。　

　　相关链接

　　今年，全市建成农村公路626公里

　　党的十九大报告指出，农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题，必须始终把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重。

　　今年，我市把农村公路建设作为我市民生实事的重要内容之一，提出要建成农村公路600公里，桥梁2800延米(表示工程量的一种单位，用于某些线路不规则的工程)。目前全市已完成农村公路道路工程626公里，完成桥梁工程2852延米，分别是民生实事总任务的104%和102%。

　　市交通局局长李松民说，接下来他们将进一步做好明年农村公路建设计划，积极展开各项前期准备工作，为项目早开工早落地打好基础。（洛阳晚报记者 连漪 通讯员 曲宇冰）
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]用支付宝缴医保费却查不到医保信息？
  • ·[健康]空腹不该做的15件事，看着这份清单就全知道
  • ·[健康]你有所不知：碳酸饮料对牙齿带来永久的伤害！
    		•
    走遍相似的都市 难忘那些特色独具的村落
    走遍相似的都市 难忘那些特色独具的村落
    走遍相似的都市 难忘那些特色独具的村落
        去年，一部记录20位匠人手艺生活的纪录片《了不起的匠人》，讲述温暖的匠人和执着的匠心，引来如潮好评。
  • ·60后夫妇 自驾游美国
  • ·各派火锅 哪一锅是你的菜
  • ·平时用不到 出门帮大忙
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 2020年，洛阳将添两条高速公路
  • 洛阳市规模最大公租房小区靓姿初现
  • 李亚鹏来洛阳啦!
  • 洛阳638名驾驶人涉及驾驶证逾期未换证...
  • 前11个月，洛阳市开工亿元以上重大项...
  • 洛阳这30家单位存在消防安全隐患被曝光
  • 国内首台全自动锂电池检测机将在洛问世
  • 嵩县车村镇：居民喜迁新居乐融融
  • 洛宁魁星楼（探寻河洛百座古建筑）
  • 轨道交通电源系统“肾脏”将有“洛阳造”
    		•
    百姓呼声
    君河湾学校设计已完成，待拆迁完毕可开建
    邙山体育公园什么时候竣工？本月底前！
    精彩图片
    新区兴洛湖生态公园芳...
    “鸟叔”和他的金鸡梦
    年内洛阳将有2100余台...
    洛阳市第九届少数民族...
    精彩热帖

    磨刀人

    爱心书屋来了

    银杏仙庄温泉采风

    北海老街
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605