公路修到家门口，看到致富新希望

人物档案

姓名：陈占群

年龄：35岁

身份：宜阳县香鹿山镇砖古窑村村民

对未来的美好期待：

都说“要想富，先修路”，现在政府把路给咱修到家门口了，咱的致富路也越来越宽。我计划来年把西瓜的种植面积扩大，农闲的时候再去打个工，争取早日摘掉贫困户的帽子。

过去一到卖瓜季，天天三更起午夜回

宜阳县香鹿山镇砖古窑村是一个相对闭塞的村落，村民以种植西瓜、小麦为主。35岁的陈占群是村里的贫困户，种了4亩西瓜，每年能收入1万多元，但是，每次卖瓜都让他很发愁。

“每年我和媳妇开着拖拉机进城卖瓜，从村里到市区，一趟就得走两三个小时，卖了十几年瓜，那个把月真是熬过来的，几乎天天三更起午夜回。”陈占群说。

“村里的路基本都是一段水泥路一段土路，一到下雨天拖拉机就出不去，眼看着西瓜烂在地里干着急。”陈占群说，他今年夏天就因为路不好耽误了卖瓜，直接损失了近5000元。

现在来市区串亲戚，40分钟就到了

日前，陈占群指着家门口一条崭新的水泥路对记者说：“现在好了，我们前两天去市里大姐家串亲戚，路上只用了40分钟。”

大姐家住高新区，离他卖瓜的地方不远，顺着门前的新路，他可以直接到达高新区辛店办事处。

“我过两天计划开着拖拉机体验一下，明年夏天再去市区卖瓜，估摸着一天能跑俩来回。”陈占群说，这条路让他看到了脱贫的新希望，他准备在村里再租几亩地，扩大种植规模，争取早日摘掉贫困户的帽子。

项目18公里长道路带来致富新希望

“出行是方便多了，要是能装上路灯就更美了。”陈占群的妻子叶娟娟笑着说。

叶娟娟的梦想很快就要实现。砖古窑村村委会主任郑小海说，村里已经争取到了一个光伏发电站项目，年后将在村里建设太阳能发电装置，首先就要在路上加装路灯，多余的电还能并网销售。

郑小海说，以前村里路不好，连农产品外运都成问题，现在路通了，村里还吸引了一个加工业投资项目，这就是村民致富的新希望。

这条路就是由宜阳县承建的香鹿山镇北环线村道，全长18公里，路基宽6.5米，于今年11月10日正式竣工。沿线串起了北留村、樱桃沟村等17个村，该路也将高新区与宜阳县、新安县连为一体，成为我市“一中心六组团”发展战略的重要支撑。

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今年，全市建成农村公路626公里

党的十九大报告指出，农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题，必须始终把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重。

今年，我市把农村公路建设作为我市民生实事的重要内容之一，提出要建成农村公路600公里，桥梁2800延米(表示工程量的一种单位，用于某些线路不规则的工程)。目前全市已完成农村公路道路工程626公里，完成桥梁工程2852延米，分别是民生实事总任务的104%和102%。

市交通局局长李松民说，接下来他们将进一步做好明年农村公路建设计划，积极展开各项前期准备工作，为项目早开工早落地打好基础。（洛阳晚报记者 连漪 通讯员 曲宇冰）