李亚鹏来洛阳啦！现在的他不仅是著名影视演员，还是北京中书资源投资有限公司董事长。平时都是在电视上看到他，现实中的李亚鹏和荧幕上有何不同？这次到洛阳干啥？今天中午，记者得到消息后第一时间赶到他在洛阳的第一站——上阳宫文化园为你“探班”。

14时左右，李亚鹏在上阳宫甘露殿前广场现身。他身着黑色中长外套，头戴一顶鸭舌帽，围着一条藏蓝色围巾，穿衣打扮颇为休闲，在洛阳旅发集团党委副书记、副董事长王晓辉等人的带领下游览了上阳宫文化园。在参观观风殿时，富丽堂皇的内饰使李亚鹏忍不住拿出手机连拍了几张照片。

接下来，李亚鹏将到旅发集团旗下的孟津三彩小镇进行项目考察。(见习记者 谢娜娜)