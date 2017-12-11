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洛阳邮储银行27台ITM机成功上线运行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源： 洛阳网 2017-12-20 13:05

　　在洛阳市邮储银行各网点的自助银行体验区，有27台新设备正成为减少客户排队时间、提升网点服务效率的“利器”。

　　据邮储银行宜阳红旗东路支行网点负责人介绍，这台“新家伙”叫ITM(智能柜员机)，是邮储银行推进智能化网点建设的新设备，随着“互联网+金融”日趋发达，人们的日常生活也越来越追求方便快捷，对网点的发展提出了新的要求，ITM就是为了满足客户需求而上线的新设备。

　　近日，恰逢代发工资取款高峰期，大批客户到邮储银行网点办理业务，人流量大，网点支行长均亲自上阵，积极引导一位忘记密码的客户体验ITM办理业务，通过手触电子液晶屏幕选择密码挂失业务选项，插入银行卡和二代身份证，ITM机自动与公安部门联网核实个人信息，拍摄客户照片，完成信息比对后打印挂失单据，设置新密码，客户经理授权通过后即完成密码重置，全程仅用1分钟时间就能完该项业务的办理。“相比之前填写一堆单据，排队等候，现在真是太方便了，太好用了，体验太好了！”客户不绝口的说道。据悉，ITM超级柜员机整合了指纹仪、身份证阅读器、摄像头、扫描仪、打印机等设备，通过视频、影像、人脸识别等技术手段，实现了客户发起、柜员操作、后台审核、业务归档的一体化处理，其最大特色是免除了业务申请书和其他纸质凭证的填写环节，仅通过现场引导、客户发起交易、后台专业处理的简单步骤，即可完成开卡、转账、理财、基金、查询、特殊业务等6大模块45余项产品的自助服务，真正实现了“一站式服务”。同时，该设备还具有全程无纸化的优势，极大简化了档案管理工作，有效节约纸张，实现了向成本宣战。

　　邮储银行自2007年成立以来，一直致力于服务百姓民生，不仅是普惠金融理念的倡导者，更是积极的践行者。近年来，邮储银行更是积极向科技化、智能化转型，让每个人都能够获得优质、高效、基础金融服务是邮储银行的梦想，也是邮储银行人不懈的追求。(张小月)
[ 责任编辑：史戎戎]
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