河南洛阳市：集中供热既保冬暖又护天蓝

日前，河南洛阳迎来了今冬的首场降雪。龙门西山脚下，中石化洛阳工程公司李屯生活区李秀英的家里暖意融融。“快进屋，热乎着哩！”她一边招呼，一边乐呵呵地说：“终于不再靠燃煤锅炉取暖了，集中供热真是好啊。”

党的十九大报告强调，要不断满足人民日益增长的美好生活需要。今年以来，洛阳把加快城市集中供热基础设施建设作为重大民生实事，集中攻坚，新增集中供热面积1030万平方米，集中供热普及率达到70.6%，增幅创历年之最。有9万多户居民今冬新用上集中供热。

今年年初，洛阳市民生实事清单向社会公布，其中，“新增1000万平方米集中供热面积”的目标十分抢眼。这个规模比往年任务高出1倍以上，任务十分艰巨，群众期盼在心。

走进瀍河区馨苑小区蔡海军家里，暖意扑面而来。见记者穿得里三层、外三层，身着单衣的蔡海军乐呵呵地说：“屋内屋外，温度差异大啊。”

蔡海军自幼患上小儿麻痹，过去住在平房里，每到冬天都要烧煤炉取暖，不仅行动不便，而且还存在安全隐患。如今，得益于棚户区改造，他住上了楼房，而且入住头一年就用上了暖气，一家人打心底感到热乎。

馨苑小区所属的洛阳供热东区，长期以来由于热源缺乏，集中供热普及率一直排名靠后。为了建立稳定可靠的城市热源保障体系，洛阳树立全城“一盘棋”理念，谋划推动一批“引热入洛”工程，实现区域间热源合理配置。

去年年底，洛阳首个“引热入洛”工程——从城市东部的偃师华润首阳山电厂引热源至洛阳市供热东区供热管网工程正式投用，给老城区带来充足、稳定的热源。蔡海军居住的馨苑小区便从中获益。

今年3月，洛阳第二项“引热入洛”工程——从城市西北部的神华国华孟津电厂引热源至洛阳市供热西区供热管网工程开工建设。投用后预计可增加1000多万平方米的供热面积，满足供热西区5年至10年的用热需求。

不仅如此，从城市西部的大唐宜阳电厂、城市南部伊川电力集团引热源至中心城区的“引热入洛”工程将相继实施，惠及更多群众。

热力主干管网是城市供热的“大动脉”，而小区、居民家中的庭院管网则好比是“毛细血管”。今年以来，洛阳加快老城区、瀍河区棚户区改造及老旧小区改造，借助道路新建和改扩建、城市轨道交通建设等，“编密织牢”供热管网，打通供热“最后一公里”，着力把供热好事实事办到群众心坎上。

过去，燃煤取暖是导致冬天雾霾现象严重的因素之一。如今，随着集中供热普及率提高，燃煤小锅炉、小煤炉正在逐步退出供热“平台”。目前，洛阳正规划建设的集中供热热源工程，多采用电厂余热利用技术，既增加供热效能，又节能减排、防治大气污染。以孟津“引热入洛”工程为例，据测算，该工程全部实施后，每年可节约标煤量63200吨，减少烟尘排放4200余吨，减少二氧化硫排放2000余吨，减少氮氧化物排放1800余吨。

今年，洛阳市鼓励多方参与，按照宜气则气、宜电则电的原则实施电代煤、气代煤“双替代”改造11万户，在实现“提速增量”的同时，实现“绿色换挡”。洛阳市域内307家散煤销售点已全部取缔、改建或关闭到位，并建设23家洁净型煤生产配送中心，既保冬暖，又护天蓝。（记者 夏先清）