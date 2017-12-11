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体彩开启全民健身狂嗨模式
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源： 2017-12-20 17:22

　　子曾经曰过：

　　人丑就要多读书，

　　人美(帅)就要多运动。

　　艾瑞巴蒂！大家一起“动起来”！

　　跟上我的节奏！

　　let’s go!

　　随着全民健身意识的提升，近年来，越来越多的小伙伴们愿意走出家门，进行体育锻炼。可你造么？中国体育彩票多年来一直积极地组织开展各项体育活动，助力全民健身，助力健康中国。

　　GET一下！亚洲级别最高、规模最大的“环青海湖国际公路自行车赛”及“环海南岛国际公路自行车赛”，就有体彩出资和冠名呦！这可是公益体彩与体育赛事的完美结合，彰显了中国体育彩票在推动世界体育运动发展中的重要作用。

　　环青海湖国际公路自行车赛

环海南岛国际公路自行车赛

　　近两年，热衷酷跑的小伙伴们多了起来，你们发现没有，很多马拉松、长跑、短跑活动，都有体彩冠名哦！你看，这个“体彩杯”西安城墙国际马拉松赛，从1993年创办至今已成功举办了21届，既往参赛者超过4.8万，共有上万名外籍运动员参加过这项运动，其中体彩公益金给予了重要的资金支持呦。天哪，和一群“歪果仁”同台竞技，刺激得不要不要哒！

　　这还只是“冰山一角”，体彩除了支持诸多高水平、高规格、专业化的赛事外，还在各地相继举办了一系列亲民、惠民、接地气的群众体育活动，非专业选手也可以参与其中！赛事既注重专业性、普及性，也富有娱乐性，全民参与，你我都可以哒。

　　中国体育彩票让曾经那个高高在上的体育赛事，变成了全民运动大“趴体”。come on北鼻，让我们一起来look look吧。

　　中国体育彩票支持全国新年群众登高健身活动

　　“体育彩票杯”全民健身登泰山比赛

　　体彩支持全国青少年武术套路锦标赛

　　辽宁体彩文化节

　　湖南“公益体彩赢在社区”全民健身赛

体彩支持广州国际龙舟邀请赛
　
“体彩杯”广西足球争霸赛

体彩支持萌娃慢慢跑公益活动

体彩“乐跑5公里，里程化爱心”公益活动

　　体彩支持第一届嘉兴市民运动会

　　体彩支持的全民健身活动随处可见，不断传播“公益体彩，乐善人生”的理念，让追求健康的人们更方便地感受运动带来的乐趣和改变。

　　精彩赛事，有体彩相伴；全民健身，有体彩同行。为提升国民身体素质，为实现中国体育强国梦，体彩也是蛮拼的！

　　习大大在十九大报告中说过，要“广泛开展全民健身活动，加快推进体育强国建设”，为我们描绘了一幅新时代、新体育、新生活的美好图景。

　　骚年们，就让我们积极响应大大的号召，跟着体彩的节奏，舞出属于自己的freestyle吧！左三圈右三圈，脖子扭扭屁股扭扭，早睡早起我们来做运动~~~
[ 责任编辑：史戎戎]
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