洛阳A级旅游景区提升工作会召开 验收不合格景区或被摘牌

昨日，市旅发委召开全市A级旅游景区提升工作会，会上对全市景区被暗访出的问题进行了通报和分析，要求各A级景区抢抓冬季旅游淡季整改黄金期，在3个月至6个月彻底整改到位，整改验收不合格的景区或被摘牌。

12月8日，省旅游局通报了2017年下半年全省A级旅游景区集中检查整治行动暗访情况，全省一共9个景区被警告或通报批评。其中，我市的白马寺、抱犊寨被警告，神灵寨被通报批评，并被要求6个月内整改完毕。

会议指出，我市现有A级景区45个，5A级和4A级景区数量在全国地级城市中位居榜首。为维护我市良好的旅游城市形象，各县(市)区旅游主管部门、全市A级景区务必增强危机意识，高度重视“保A”工作，对照标准，查找不足，加强景区管理，加大服务设施投入，切实整改提升。下一步，市旅发委将邀请媒体一同到景区暗访其整改提升情况，对不认真整改、不积极行动、游客投诉多的景区进行曝光和问责。

会议同时提出，各景区在整改提升期间，要做好景区“厕所革命”工作，加强智慧旅游建设，完善监控视频系统、客流系统，并与省、市平台对接。（洛阳晚报记者 金曦 通讯员 张国杰）