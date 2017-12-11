好消息！今年洛阳中小学新增28872个入学名额

昨日，市义务教育工作会议暨素质教育现场会在涧西区召开。会议对在今年义务教育学校星级创建、一师一课、教学管理等方面表现突出的学校和单位进行了表彰，并对我市“全面改薄”民生实事工作进展情况进行了总结。今年，我市义务教育工作取得了哪些成绩？一起来看一看！

关键词：特色学校

办学有特色，才是好学校。今年，我市共评出46所示范性特色学校、65所特色学校。至此，我市已有特色学校227所，全市特色学校比例达16.5%。

关键词：严控择校

在教育资源不够均衡的情况下，不少家长为了让孩子上一所好学校而费尽心思。

为改变这种局面，今年西工区教体局通过名校协管、以强带弱、学区联盟、抱团发展的方式，促进学区内学校办学水平整体提高、校际均衡发展；在今年的义务教育招生工作中通过分类分批入学、严把监督关口等，彻底改变以前“大校”容纳不下需扩班、“小校”空着教室招不满的局面，将今年同期涉及招生方面的投诉减少到去年的9%。

关键词：均衡发展

今年，全市投入资金约11亿元，新建、改扩建寄宿制学校113所，目前已经开工的104所中竣工的有43所。

大力实施“全面改薄”市民生实事工作，为151所中小学校建设教学及辅助用房、学生宿舍、运动场地等，开工面积为17.6万平方米；为162所(计划160所)中小学校配备课桌椅、教学实验仪器、多媒体远程教学设备等，采购金额达5607.2万元。

实施“城镇义务教育资源扩充”五年规划工程。新建、改扩建学校40所，新增28872个入学名额。（洛阳晚报记者 焦琳 通讯员 杜建芳）