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分户计量怎样用热才省钱？快来学一学
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-20 08:50

　　采暖季已开始一月有余，近日，我市三家热力公司相继发布分户计量用户用热量统计。大体来说，供热首月，大部分分户计量用户家中热费低于同期按面积收费的用户，另有部分用户家的热费超出了同期按面积收费的用户。

　　分户计量怎样用热才省钱？昨日，晚报记者采访了相关热力公司技术专家，为您支招儿。

　　统计

　　部分分户计量用户家中热费“超支”

　　洛阳高新热力有限公司的相关负责人告诉记者，在其服务的辖区范围内，分户计量用户约有1万户，“采暖季开始后，我们每月会向分户计量用户公布一次他们的用热量，提醒那些热费超过同期按面积收费的用户，要更加注意科学用热”。

　　据该公司统计，供热首月，22%的分户计量用户家中热费超出同期按面积收费的用户，78%的分户计量用户热费低于同期按面积收费的用户。

　　中电阳光组团社区包含中电阳光浅水湾小区、清水湾小区、碧水湾小区和丽水湾小区，供热面积约28.23万平方米，分户计量用户3150户，是洛阳热力有限公司(简称市热力公司)所辖范围内分户计量供热面积最大的社区。“据我们统计，供热首月，这个社区中约有15%的分户计量用户热费超过同期按面积收费的用户。”市热力公司相关负责人说。

　　记者从洛阳北控水务集团有限公司也了解到，在该公司的分户计量用户中，热费超过同期按面积收费的有14.3%。

　　分析

　　“超支”热费的分户计量用户多集中在新供热小区

　　市热力公司相关负责人介绍，他们公司的供热分户计量是从2008年开始进行试点的，是我省最早采用分户计量的供热企业。2010年以后，凡新建小区供热均采用分户计量方式结算。

　　“一般来说，‘超支’热费的分户计量用户多集中在新供热小区，他们的热费之所以较高，是因为和新小区入住率低、新用户对暖气节能使用方法没有掌握、部分暖气片没有安装自动温控装置及错误的供热使用观念等有关。”该负责人说，对于个别由按面积收费转为分户计量的小区，部分用户也会有用热“超支”的情况，原因基本相同。

　　分户计量有啥优势？该负责人说，在传统供热系统中，用户处于被动状态，室内温度由供热单位进行调节，这种单一调节不能满足不同用户的需要。实施分户计量可以满足用户根据需要，利用室内温度控制装置在一定温度范围内自主调节室温的需求。一般来说，温度设置得越高，热流量就使用得越快，热费就越高。

　　支招儿

　　分户计量用户想要省钱可试试这些办法

　　分户计量怎样用热才省钱？来听听热力公司技术专家的建议吧。

　　1 分户计量用户室温控制在18℃~20℃更省钱

　　分析：在正常情况下，分户计量用户室温为18℃至20℃时，可比按面积收费用户节约约20%的热费。经相关实验证明，当室温以18℃为基数时，每提高1℃，能耗增加约6%。

　　2 经常住人的房间可在暖气片上安装自动温控阀

　　分析：暖气片上如果装有自动温控阀，室内设置的基准温度一般为20℃，当室内温度低于20℃时，自动温控阀会自动打开，超过这一温度时会自动关闭。

　　需要提醒用户的是，自动温控阀是保证室内水力平衡的关键装置，安装前已由热力公司技术人员设定好，业主在使用过程中不要随意改变自动温控阀设置，否则可能导致室内冷热不均。在使用自动温控阀后，暖气片出现短暂时热时冷的情况属正常现象。

　　3 上班或短暂外出时不要完全关闭暖气阀门

　　分析：很多用户以为，早上出门前关闭暖气，晚上回来后再打开可以起到节能作用，其实这是错误的。

　　若出门前完全关闭暖气阀门，会使得原先已经温热的墙壁和家具变凉，因为热量具有传导性且热传递需要时间，当晚上再开启阀门时，室内不会很快热起来，还会在这一过程中消耗更多的热量。

　　另外建议用户，对家中人较少停留的房间可不开暖气，且尽量关闭该房间的房门，以聚集、留存热量。

　　目前，三家热力公司均对分户计量用户的用热情况进行24小时远程监控，业主经过申请可以随时查看自家用热数据，以便及时了解热费情况，控制用热量。

　　洛阳热力有限公司电话：63005678

　　洛阳北控水务集团有限公司新区热力分公司电话：9618966

　　洛阳高新热力有限公司电话：64331318 （洛阳晚报记者 王若馨 通讯员 程诚 张冬慧 冯来新）
[ 责任编辑：史戎戎]
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