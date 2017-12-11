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车顶的“蜘蛛侠”很酷？当心被罚！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-20 08:48

　　一辆车的车顶坐着“蜘蛛侠”

　　“昨晚开车时，刚一开灯就看到前车的尾部挂着一个发光的骷髅头，吓得我差点儿撞上去，太危险了！像这样随意在车顶或车尾安饰物符合规定吗？”昨日，市民王女士向本报咨询此事。

　　现在，不少车主希望在爱车的车顶或车尾安上个性饰物。交警说，这种对车身外观的轻微改变有安全隐患且违法，建议拆除。

　　现象：车顶坐着“蜘蛛侠”，路人纷纷被吸引

　　昨日上午,记者在洛龙区沿路观察，行至太康路某小区外时，看到一辆白色轿车的车顶坐着一个“蜘蛛侠”。

　　这是一个红、蓝相间的卡通玩偶，它的一只手扶着腿部，一只手悬在半空中，看起来非常酷。从车旁经过的不少路人都被“蜘蛛侠”吸引，还有人停下脚步拍照。

　　当日，记者的同事在孟津县会盟镇也看到了相似的画面：一辆停在路边的白色越野车上，赫然坐着两个“蜘蛛侠”。

　　“有一次停车等红灯时，孩子看到前车车顶的玩偶特别兴奋，把汽车装饰一下也无可厚非吧。”一名市民这样认为。

　　调查：这类玩偶很受欢迎，有网友反映开着车玩偶掉了

　　记者发现，在各大网购平台，这种安装在车顶或车尾的卡通玩偶销量不小，有的网店月销量1万多笔。

　　这些玩偶有大有小，有的高32厘米，有的高22厘米。除了“蜘蛛侠”,还有“蝙蝠侠”“钢铁侠”等，售价从十几元到数十元。

　　卖家介绍，卡通玩偶的底座用的是汽车专用胶，粘在车上较为牢固。安装方法是把粘贴处擦干净后，将玩偶从底座上拿下，撕掉底座的强力胶保护膜，将底座粘在车上，再把玩偶扣回底座。

　　不过，有买家称，玩偶粘上去没多久，就在车辆行驶中被风吹掉了。“万一吹到后方车辆的风挡玻璃上，还真挺危险。”

　　还有买家说，前段时间他驾车在高速公路上行驶时，就遇到了上述情况，把一车人都吓了一跳，车子差点儿失控。

　　提醒：在车外安装个性饰物有安全隐患且违法，建议拆除

　　市交警支队相关负责人说，“蜘蛛侠”“钢铁侠”一类的个性玩偶造型夸张，很容易吸引眼球，其他驾驶员看到后很可能因此分散注意力，从而引发追尾或剐蹭事故。

　　另外，如果这类饰物安装不牢固，一旦在车辆高速行驶的情况下掉落，可能对周边车辆和交通参与者造成伤害。根据我国道路交通安全法实施条例、机动车登记规定等相关法规规定，机动车喷涂、粘贴标志或车身广告的，不得影响安全驾驶；擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的，由公安机关交通管理部门责令恢复原状，并处警告或五百元以下罚款。

　　因此，交警建议市民不要在车外部增加任何不必要的配件或饰物，以免发生意外，已经安装的，建议拆除。（洛阳晚报记者 刘嘉仪/文 张怡熙/图）
[ 责任编辑：史戎戎]
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