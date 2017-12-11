“方便”之事看似是小事，却关系到游客的实际需求，关系到市民的生活质量，也就成了民生大事。如果公厕的数量、设施、管理跟不上，公共服务难免就有了缺憾。“厕所革命”的指向，就是快速补齐民生短板，提升群众的获得感、满意度。

这两年，很多城市的公厕数量有不同程度地增加，公厕设施也在不断完善，公共卫生状况有了很大改善。比如，我市的一些公厕内部，有4个功能区，分别是男厕、女厕、第三卫生间和管理间，第三卫生间内配有儿童坐便器、小便池、洗手台，还有婴儿床、婴儿座椅等设施，可以供需要换尿布的宝宝使用。

“厕所革命”，除了厕所数量的增加，厕所设施的完善，还有厕所管理的升级。从一个景区到一座城市，公厕不仅是文明的晴雨表，还是管理水平、管理智慧的检测台。再精美的公厕，如果疏于管理，往往就成了“高配低档”的“花架子”，公共服务的质量就打了折扣。

平心而论，在这场“厕所革命”中，我市的公厕管理更加有效而精细，环卫部门不仅制定了严密的作业规范，为每个公厕配齐了保洁员，而且对公厕服务时间、保洁频次、质量标准等工作都有严格的规定，比如，根据季节和位置不同，实行12小时至16小时保洁服务；在旅游旺季、节假日，适当延长时间，增加保洁频率……(>>>>新闻链接)

正是这种以人为本的管理，让曾经脏乱差的公厕变得窗明几净，“方便”之事更方便。

公厕建起来很关键，管得好更重要。对于公厕管理，外地有城市成立了厕所整治小组，实行“一厕一长”制，管理部门选派一些人担任“公厕长”，每位“公厕长”每周必须不定期到所管理的厕所3趟，发现问题，及时督促管理员解决。其实，这也是对厕所管理的一种探索。

公厕建起来后，就要不断在细节上下功夫，在管理上想办法，只有硬件设施和软件管理共同发力，才能把“厕所革命”这个好事做好，真正便民利民。（新闻观察员 洛谭）