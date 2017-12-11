洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

建起来，更要管得好
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-20 09:04

　　“方便”之事看似是小事，却关系到游客的实际需求，关系到市民的生活质量，也就成了民生大事。如果公厕的数量、设施、管理跟不上，公共服务难免就有了缺憾。“厕所革命”的指向，就是快速补齐民生短板，提升群众的获得感、满意度。

　　这两年，很多城市的公厕数量有不同程度地增加，公厕设施也在不断完善，公共卫生状况有了很大改善。比如，我市的一些公厕内部，有4个功能区，分别是男厕、女厕、第三卫生间和管理间，第三卫生间内配有儿童坐便器、小便池、洗手台，还有婴儿床、婴儿座椅等设施，可以供需要换尿布的宝宝使用。

　　“厕所革命”，除了厕所数量的增加，厕所设施的完善，还有厕所管理的升级。从一个景区到一座城市，公厕不仅是文明的晴雨表，还是管理水平、管理智慧的检测台。再精美的公厕，如果疏于管理，往往就成了“高配低档”的“花架子”，公共服务的质量就打了折扣。

　　平心而论，在这场“厕所革命”中，我市的公厕管理更加有效而精细，环卫部门不仅制定了严密的作业规范，为每个公厕配齐了保洁员，而且对公厕服务时间、保洁频次、质量标准等工作都有严格的规定，比如，根据季节和位置不同，实行12小时至16小时保洁服务；在旅游旺季、节假日，适当延长时间，增加保洁频率……(>>>>新闻链接)

　　正是这种以人为本的管理，让曾经脏乱差的公厕变得窗明几净，“方便”之事更方便。

　　公厕建起来很关键，管得好更重要。对于公厕管理，外地有城市成立了厕所整治小组，实行“一厕一长”制，管理部门选派一些人担任“公厕长”，每位“公厕长”每周必须不定期到所管理的厕所3趟，发现问题，及时督促管理员解决。其实，这也是对厕所管理的一种探索。

　　公厕建起来后，就要不断在细节上下功夫，在管理上想办法，只有硬件设施和软件管理共同发力，才能把“厕所革命”这个好事做好，真正便民利民。（新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：史戎戎]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]用支付宝缴医保费却查不到医保信息？
  • ·[健康]空腹不该做的15件事，看着这份清单就全知道
  • ·[健康]你有所不知：碳酸饮料对牙齿带来永久的伤害！
    		•
    走遍相似的都市 难忘那些特色独具的村落
    走遍相似的都市 难忘那些特色独具的村落
    走遍相似的都市 难忘那些特色独具的村落
        去年，一部记录20位匠人手艺生活的纪录片《了不起的匠人》，讲述温暖的匠人和执着的匠心，引来如潮好评。
  • ·60后夫妇 自驾游美国
  • ·各派火锅 哪一锅是你的菜
  • ·平时用不到 出门帮大忙
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳第四批文物保护单位公布 74处（10...
  • 洛阳首项蒸汽供热管网跨洛河工程月底建成
  • 新区兴洛湖生态公园芳容初现
  • 年内洛阳将有2100余台一般公务用车安...
  • 洛阳老汉发明烧饼机 央视专门为他做节目
  • 好消息！今年洛阳中小学新增28872个入...
  • 孟津朝阳烈士陵园：这片热土上 不屈英...
  • “鸟叔”和他的金鸡梦
  • 李亚主持召开市委常委会议 传达学习习...
  • 车顶的“蜘蛛侠”很酷？当心被罚！
    		•
    百姓呼声
    因系统原因，个别退休人员取暖费在下月补发
    呼南高铁豫西通道路线及设站方案尚未确定
    精彩图片
    滨河南路添3座过街天桥
    汝阳县大虎岭农业长廊...
    一周图片精选 览尽洛城...
    一周图片精选 览尽洛城...
    精彩热帖

    磨刀人

    爱心书屋来了

    冬日 洛河晚霞红似火

    北海老街
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605