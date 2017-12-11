“洛阳市民孙丽捐献造血干细胞”续：收到受捐者的祝福信件

孙丽展示这封她会一辈子珍藏的信

昨日上午，《洛阳晚报》记者在市红十字会见到了18日完成造血干细胞捐献后从郑州刚刚返回洛阳的孙丽。孙丽说，在她45年的人生里，值得骄傲的事情有两件：一件是养育了两个可爱的女儿，另一件是这次为患病的西安男孩捐献造血干细胞。

回忆起捐献造血干细胞的过程，孙丽说，捐献过程并不痛苦，只是有一些类似感冒的症状，而这些和她收获的感动来说都是微不足道的。

“18日上午，我在病床上抽血的时候，听到医生们说那个西安的孩子也在郑州住院，他正在等待我的造血干细胞。”她说，听到这儿，她觉得自己充满了力量，“希望我的造血干细胞能快点儿输到他的身体里，帮助他打赢与病魔这场恶仗。”

按照规定，孙丽和男孩不能见面，他们甚至连对方的名字都不知道，而在抽血即将完成的时候，工作人员遵照男孩家人的嘱托，将一封信递到了孙丽的病床前。

“读了几句，我的眼泪就在眼里打转了。”孙丽一边说一边向记者出示这封她会珍藏的信件，“真的很感动，因为我完全没想到会收到它。”

其实，她也早已准备好了一封写给男孩的信。

陪同孙丽前往郑州采血的市红十字会工作人员李牧原告诉记者，一般来说，患者移植造血干细胞后的成活率约为70%，从孙丽与西安男孩的血样配型情况来看，他们两人的配型度很高，也就是说，男孩在获得孙丽捐献的造血干细胞后，有更高的生存概率，“孙丽捐献的造血干细胞当天就输进了男孩体内，接下来最重要的就是看他能否顺利度过两个月的排异期”。

在经过短暂的休整后，孙丽很快又要回到她全职妈妈的生活节奏中去。

她说，这个世界上还有另一个陌生人身上流着自己的血，因为自己所做的一点点微薄努力而能够让他人活下去，是一件特别骄傲、幸福的事儿，“我会继续为他祈福，希望他好好活着”。

孙丽是我市第23例捐献造血干细胞的志愿者，也是我省此类捐献的第656例。

捐献者的信

小伙子，你好！我是跟你配型成功的志愿者阿姨，我也是两个孩子的妈妈，知道你得了这样的病对家庭是多么大的打击……能够跟你配型成功是莫大的缘分，希望你做过移植后可以健健康康、平平安安地活下去，早日摆脱病痛的折磨。在人生的路途上，难免会遇到荆棘坎坷，以后的路还很长，你一定不能被疾病打垮、不能向噩运低头！好好活着，希望你出院后好好珍惜这来之不易的第二次生命，做个对社会有用的人，帮助那些需要帮助的人。

受捐者姑姑的信

您好，我是孩子的姑姑，当我的侄子查出患上急性淋巴细胞白血病的时候，无情的病魔把我们全家人推向了恐怖的深渊。造血干细胞移植成功让我们重燃了希望，真的不知该如何表达对您的感激之情……感谢您的造血干细胞移植让我们血脉相连。愿好人一生平安、幸福……(洛阳晚报记者 王若馨 文/图)