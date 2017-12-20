艳丽夺目

近日的一场雪后，汝阳县王坪乡孟村的红腹锦鸡在雪地里显得更加色彩艳丽、雍容华贵。来自全国各地的摄影爱好者激动不已，纷纷拿起相机抢拍最美“金鸡”。

红腹锦鸡就是“金鸡报晓”的“金鸡”。孟村的红腹锦鸡是57岁的护林员王留记的“心头之爱”。老王不识字却爱鸟，大家都叫他“鸟叔”。3年前，老王在巡山时发现村里的鸡冠山松垛沟一带有国家二级保护动物红腹锦鸡，这让他欣喜不已。以后，每年冬季尤其是大雪封山、食物匮乏的时候，老王便买来柿子、麦子和玉米糁给红腹锦鸡喂食。

去年以来，我市不断加强生态保护工作，鸡冠山的生态环境越来越好，加上老王对这些红腹锦鸡的悉心照料，孟村的红腹锦鸡数量从原来的五六只，发展到如今的上百只，吸引了来自北京、上海、广东等全国各地的鸟类摄影爱好者。为了既能保护红腹锦鸡，又能方便来自全国各地的摄影爱好者创作，老王在松垛沟对面搭建了3个“摄影棚”。

来自郑州的资深鸟类摄影家张怀强说，他每年冬季都会来孟村拍摄红腹锦鸡，在全国4个最佳拍摄红腹锦鸡的地方，这里的红腹锦鸡种群是最大的。最为可贵的是，因为红腹锦鸡生性机警，胆小怕人，一般很难拍到理想的画面，但老王和这些红腹锦鸡的“亲昵”能让拍摄变得更加容易。

如今，老王不再孤军奋战，同村的郝贵生和他一起照料红腹锦鸡，他们最大的梦想是：希望孟村的红腹锦鸡越来越多，将来有一天这里能成为全国著名的“红腹锦鸡之乡”和全国最大的“红腹锦鸡摄影创作基地”。这样，他们这些山里人也能借助良好的生态环境，通过旅游开发吃上“生态饭”。（洛阳日报记者 曾宪平 通讯员 王仁琪 文/图）