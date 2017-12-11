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洛阳今年新增8所全面示范性特色学校
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-20 08:35

　　2016—2017年度，我市“一师一优课、一课一名师”活动取得优异成绩，在全省名列前茅，这是记者昨日在2017年洛阳市义务教育工作会议暨素质教育现场会上了解到的。

　　“一师一优课，一课一名师”活动是教育部启动的一项全国性的活动，通过组织引导教师在国家教育资源公共服务平台上晒课，从中遴选出优课纳入国家平台优质教育资源库，供广大教师学习借鉴。2016—2017年度，我市共有40240名教师参与晒课，晒课144915节。其中，在国家教育资源公共服务平台上晒课136404节，总数列全省第一。经过评选，有3220节课被评选为市级优课，其中，受省级表彰504节，占全省受表彰总数的14%；获评部级优课154节，占全省获评总数的21%，两项成绩均列全省第一。

　　此外，今年，我市新评选出8所全面示范性特色学校、38所单项示范性特色学校、22所全面特色学校、43所单项特色学校。目前，全市义务教育阶段特色学校已达227所，其中全面示范性特色学校26所、单项示范性特色学校43所、全面特色学校72所、单项特色学校86所。（洛阳日报记者 郭秩铭 通讯员 杜建芳）
[ 责任编辑：席倩倩]
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