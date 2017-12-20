参赛双方队员激烈拼抢

木球像放大版的胶囊，表面有一层厚厚的橡胶

双方队员在赛场上奔跑，用击球板灵活控制着不断滚动跳跃的球……昨日，市第九届少数民族传统体育运动会开幕，特色鲜明的回族传统体育项目——木球吸引了许多人关注。

本届运动会为期两天，由市民委、市体育局共同主办，设羽毛球、乒乓球、毽球、武术、中国象棋五个比赛项目及木球、抖空竹两个表演项目，全市各县(市)区和市直机关派出代表队参加比赛。

在运动会现场，民族特色鲜明且极具对抗性的木球表演比赛吸引了许多人关注。市回民中学体育教师郑卫介绍：木球是回族传统体育项目，它从回族青少年在放牧时进行的游戏活动中演变而来。“比赛在长40米、宽25米的场地上进行，每队上场队员5人，参赛队员手握击球板，运用传、接、运、抢和射门等技术，将球击入对方球门得分。”郑卫说。

记者在比赛现场看到，木球的玩法和曲棍球类似，但它的运行不如曲棍球流畅，一路上蹦蹦跳跳。原来，木球并不是规则的圆球形，而是像放大版的胶囊，因此在场地上运动时轨迹很不规律。“这也是木球运动的一大魅力，它对运动员的反应速度要求高。”郑卫说。

拿起球仔细观察您会发现，它的表面有一层厚厚的橡胶，那为什么叫木球呢？原来，最早的木球确实是由木头制成的，但木头质地较硬，打到人身上后容易造成伤害。后来，木球被进行了改造，它的外面被包上了橡胶，避免伤到人。

郑卫介绍，木球是市回民中学的特色体育项目，该校自1998年建立校木球队以来，多次代表我省参加全国少数民族传统体育运动会，并取得优异成绩。“木球这项运动对人的耐力、爆发力及反应速度都有很好的锻炼效果，并且规则简单、易于开展，希望更多的人能参与其中。”郑卫说。（洛阳晚报记者 潘立阁 文/图）