洛阳老博会获2017年度中国会展业大奖

近日，第十四届中国会展行业年会暨2017年度中国会展产业年度颁奖盛典在上海举行。2017中国国际老年健康产业博览会荣获“2017中国十佳最具潜力优秀展会”大奖。

中国国际老年健康产业博览会在广州、孝感、洛阳连续巡展三场，其中，2017中国(洛阳)国际老年健康产业博览会于12月1日至4日在洛阳会展中心举办，由洛阳日报报业集团、洛阳市老龄产业协会主办。短短四天，到洛阳老博会现场洽谈、参观、采购的客商、市民和外地游客高达6.8万人次，各地客商订单及意向合同金额近4.75亿元。

本届会展行业年会由中国会展经济研究会、中国会展联盟和各省市会展行业协会等共同举办，大会颁发了“中国会展十大影响力展览会”等多个重大行业奖项。（洛阳日报记者 常书香 通讯员 孙鹏飞）